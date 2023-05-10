澎湖自行車跳島嘉年華踩線團 由漁翁島遊客中心出發

澎湖自行車嘉年華會，邀請資深藝人姚黛瑋擔任代言人。（澎管處提供）

2023/05/10 16:29

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖國家風景區管理處為配合交通部推動「環島自行車道升級暨多元路線整合推動計畫」，並展現澎湖地區近年來自行車相關建設成果及加強宣傳自行車觀光旅遊，今日舉辦「澎湖自行車跳島嘉年華活動」踩線團。

今年澎湖自行車跳島嘉年華活動，整合宣傳「在地專業領騎服務」、「澎湖單車跳島-西遊記活動」、「2023世界自行車日~騎遊0菊島沁涼一夏」及「澎湖跳島101K自行車活動 （101 Hopping Bike）」等多項活動。

踩線團邀請活動代言人，知名藝人也是三鐵賽事好手的姚黛瑋、媒體、部落客，以及生命勵樂活輔健會（手搖車）等，由澎管處長許宗民領騎，自漁翁島遊客中心整隊出發，前往各西嶼濱海自行車景點踩線、拍照，透過名人加持及媒體報導，成為未來自行車旅遊澎湖的建議路線。

澎管處長許宗民表示，希望透過媒體報導與產業包裝整合行銷，推出優質運動觀光遊程，來提升澎湖觀光內涵，並凸顯澎湖旅遊慢遊舒適環境，同時行銷海岸線之美，讓今年澎湖人文深度旅遊更加精彩、更加熱情、更加亮麗的躍上國際舞台行銷，吸引全世界各種不同旅遊族群抵澎旅遊，體驗多元豐富的人文風情與自然景觀。

澎湖自行車嘉年華踩線團活動，在漁翁島遊客中心整隊出發。（澎管處提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法