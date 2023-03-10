南海立體停車場工程紛爭 得標業者說明原委

南海停車場爆發工程爭議，業者嘉陽資產出面說明。（記者劉禹慶攝）

2023/03/10 16:28

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕南海立體停車場爆發工程糾紛，引發外界諸多揣測，嘉陽資產管理股份有限公司直接出面說明，前營造商東億營造因多項工程疏失未改善，因此依法解約，並已在最短時間內，尋得替代廠商接續興建。

嘉陽資產管理股份有限公司表示，南海立體停車場興建案，歷經一年多的溝通評估及審查，最終由嘉陽得標。除了替縣府節省原規劃興建成本2億元，日後更將挹注營運權利金予縣府約1.7億元，總計其它稅收，將為縣府及中央帶來至少12億元總收入，可望創造縣民、政府及民間業者三贏及永續經營的最佳成功案例。

在投資評估期間，嘉陽資產管理股份有限公司邀請台灣聯通、食祿軒公司等民間機構多次權衡評估後，最終決議聯手出資，且資金一次到位，並委由京城建經信託此案，確保工程順利完工。2020年6月動工興建，無奈遭逢疫情嚴峻考驗，不少當地公共工程及投資案紛紛停擺或撤資，加上前營造商諸多工程缺失及拖延工期，致使成本大幅攀升，總興建工程經費由6億激增至近8億元。

近日雖遭少數有心人士刻意干擾工程進行及利用網路媒體進行惡意攻擊，以期誤導大眾視聽。但在興建工程的最後一哩路，雖遭遇腹背受敵困境，仍會努力朝著早日完工順利營運的目標前進。停車場案完工後，能盡速改善週邊長期停車位不足問題；而附屬事業「太陽城饗樂生活館」亦積極招商中，已規劃引進最符合在地消費者需求的業種，打造多元主軸的社區型商城。

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