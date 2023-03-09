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    澎湖出現短暫血月奇景 目睹民眾大呼幸運

    雖然天象資料今年不會出現血月，但澎湖民眾卻用手機拍到奇景。（圖由民眾提供）

    雖然天象資料今年不會出現血月，但澎湖民眾卻用手機拍到奇景。（圖由民眾提供）

    2023/03/09 11:28

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕2023年雖然會有13個滿月（有4個超級月亮和1個藍月），疑似與閏月有關，但其中並不會有血月出現。澎湖民眾卻在俗稱蟲月的3月7日滿月隔天目睹到血月奇景，雖然只短短出現15分鐘，但卻讓目睹民眾大呼幸運。

    3月的滿月被稱為蟲月，因為在3月，蚯蚓開始出現在變暖的土壤中。血月形成則是當整個月球進入地球本影內時，就會出現月全食。部分陽光會穿過地球大氣層，過濾掉了大部分藍光，只剩下紅光，讓月亮呈現銅紅色，就是坊間所稱的「血月」。

    3月8晚上7時許，外出運動的民眾發現，六合路東方地平線上的月亮又大又圓，而且呈現銅紅色，也就是「血月」的天文景象，但是根據天文訊資料顯示，2023年雖然會有13個滿月（有4個超級月亮和1個藍月），通常1年僅有12個滿月，但今年疑似因閏月關係，多了1個滿月，其中並不會有血月出現。

    雖然澎湖這個血月天文景象出現時間很短暫，只有觀測到15分鐘的時間，晚間7點15分左右，月亮越爬越高後，慢慢變成黃澄澄的大圓月了。但有幸目睹民眾用手機拍攝下血月的紀錄，直呼太幸運，由於連日來澎湖天候轉好，加上無大氣汙染等問題，相當適合夜觀天象，連白天的晨曦與雲朵，也都清晰可見。

    連日來澎湖天氣轉好，晨曦美景處處可見。（圖由民眾提供）

    連日來澎湖天氣轉好，晨曦美景處處可見。（圖由民眾提供）

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