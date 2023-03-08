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    首頁　>　澎湖縣

    澎湖漁船直擊中國軍艦直奔台灣鵝鑾鼻方向 我海軍全程監控

    我方漁民在七美西南海域作業，赫見中國軍艦經過。（圖由漁民提供）

    我方漁民在七美西南海域作業，赫見中國軍艦經過。（圖由漁民提供）

    2023/03/08 16:02

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖漁船今日下午在台灣海域作業，赫見中國軍艦編號153，未開啟定位雷達由公海急速往東南駛離，經查證後為中國西安號飛彈驅逐艦，隸屬於東海艦隊驅逐艦第六支隊，我國海軍及海巡署都全程監控，掌握軍艦行駛路線。

    根據了解，一般中國軍艦都會繞行海峽中線行駛，但有時會抄近路，直接由公海穿越，澎湖漁民今日下午在東經118度49分594秒、北緯22度57分155秒，遇見中國軍艦舷號153，約在七美西南約40浬，急速往東南方向駛離，因軍艦沒有開啟定位，雷達系統上看不到航行軌跡。

    由船上舷號，軍艦為中國「西安」號飛彈驅逐艦，簡稱「西安」艦，是中國人民解放軍海軍第六艘052C型飛彈驅逐艦。裝備有源相控陣雷達及垂直發射系統，可單獨或協同海軍其他兵力攻擊水面艦艇、潛艇，具有較強的遠程警戒探測和區域防空作戰能力。現服役於東海艦隊驅逐艦第六支隊，其入列命名授旗儀式於2015年2月9日在中國浙江省舟山市舉行。

    通常中國軍艦在公海航行，我國海軍都會派出軍艦伴航，這次西安號飛彈驅逐艦，今日上午由中國廈門港出海，海軍一路都進行監控，海巡署也在鄰近海域派出嘉義艦在旁巡弋，因應突發狀況，依照航行方向，中國軍艦一路往東南向台灣鵝鑾鼻方向行駛，我國海軍全程都密切監控中。

    我國漁民遇見中國軍艦經緯度，顯示在七美西南40海浬。（圖由漁民提供）

    我國漁民遇見中國軍艦經緯度，顯示在七美西南40海浬。（圖由漁民提供）

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