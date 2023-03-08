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    慶祝婦女節 澎湖縣警察局獻花 衛生局辦乳癌巡迴檢查

    國際婦女節，澎湖縣政府警察局女性員工都獲得精美禮品。（記者劉禹慶攝）

    國際婦女節，澎湖縣政府警察局女性員工都獲得精美禮品。（記者劉禹慶攝）

    2023/03/08 13:20

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕現代女性撐起一片天！適逢三八婦女節，澎湖縣政府警察局由局長林逢泉、警友會理事長趙榮華及副理事長石蓓蓓陪同下，向女性同仁獻上祝福。衛生局則自3月20日起在各鄉市，辦理乳房X光攝影及子宮頸抹片檢查巡迴設站服務。

    澎湖縣政府警察局慶祝婦女節，與警友會貼心規劃下，特別準備了精美花禮、蛋糕及巧克力禮盒，由林逢泉致贈女性同仁，除營造性別友善職場促進同仁間情感交流，也期許能將性別平等持續落實於各項警政工作。林逢泉對於女性同仁投入工作之態度及表現給予高度的肯定讚揚。

    根據癌症登記資料顯示，乳癌為國內婦女癌症發生率第一位及死亡率第二位，平均每36分鐘就有1名女性罹患乳癌，而乳癌的危險因子包含老化、基因變異、生育因子、具有乳癌家族史、相關病史、抽菸、飲酒、不健康飲食、缺乏運動及肥胖等，研究指出，38%的乳癌是可以被預防的。

    衛生局在屬於婦女的3月份，結合中美醫院於3月20日至4月3日在澎湖各鄉市辦理第一梯次乳房X光攝影及子宮頸抹片檢查巡迴設站服務，乳癌篩檢之年齡資格為45歲以上至未滿70歲及40歲以上至44歲有乳癌家族史的女性朋友（每2年1次），子宮頸癌篩檢之年齡資格為30歲以上的女性朋友（建議每3年至少1次）。為避免等候時間過久，可事先洽詢預約專線（03）4266222分機266！

    澎湖縣政府警察局與警友會，致贈女性員工精美禮品慶祝婦女節。（記者劉禹慶攝）

    澎湖縣政府警察局與警友會，致贈女性員工精美禮品慶祝婦女節。（記者劉禹慶攝）

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