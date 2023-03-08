澎湖海上花火節4/20登場 名勝世界壹號郵輪將增加停靠馬公港

配合澎湖國際海上花火節，名勝世界壹號郵輪將停靠馬公港。（台灣港務公司提供）

2023/03/08 11:05

〔記者洪定宏／高雄報導〕澎湖國際海上花火節將於4月20日至6月29日舉行，台灣港務公司與澎湖縣政府力邀名勝世界壹號郵輪增加停靠馬公港，讓國際旅客體驗台灣離島風情。

台灣港務公司指出，名勝世界壹號郵輪將於4月4日從高雄出發前往香港，開始以高雄及香港為「雙母港」，預計到今年底，可達78航次。

消息一出，受到澎湖縣政府高度重視，因為澎湖國際海上花火節將於4月20日至6月29日舉行，縣府希望名勝世界壹號郵輪能增加停靠馬公港，讓各國旅客體驗台灣離島風情。

經過協調後，預計4月11日從高雄出發的航次，隔天停靠澎湖馬公港，再前往香港；換句話說，航線大致為香港-高雄-澎湖-香港，尚待郵輪及旅行社業者公布細節。

台灣港務公司強調，澎湖一直是國人喜愛的熱門離島，每年花火節吸引大批旅客登島，預期名勝世界壹號停靠馬公港後，國際郵輪將成為中北部旅客的新選擇，加上從香港來台的國際旅客，澎湖國際海上花火節熱鬧可期。

台灣港務公司指出，馬公港碼頭延伸及郵輪旅運中心新建工程，預計今年底完工，屆時將可停靠10萬噸級的大型郵輪，有助拉升澎湖觀光、餐飲、商品販售、文藝展覽等多元觀光發展。

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