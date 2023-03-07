總統府秘書長林佳龍抵澎 馬公市長黃健忠盼中央支持智慧城市理念

馬公市長黃健忠（左）歡迎總統府秘書長林佳龍（右）到訪。（馬公市公所提供）

2023/03/07 13:57

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕民進黨籍新科馬公市長黃健忠，競選是提出馬公市智慧城市理念，趁著總統府秘書長林佳龍到訪澎湖，並到馬公市公所聽取市政簡報之際，黃健忠以「馬公市智慧城市‧生活應用發展」與「市場環境改造暨未來展望」進行簡報。

市長黃健忠表示，簡報內容是這段時間以來與相關單位會談、並率領市公所課室主管赴台灣本島參訪的心得匯總，並把對馬公市心中城市願景，全數向秘書長林佳龍報告，希望獲得中央支持，來推動馬公市的發展規劃，包含智慧桿、智慧醫療、數位票券、智能垃圾桶等內容進行簡報。

林佳龍在會中強調，期待馬公市可以往「示範型、前導性」方向發展。同時，他亦鼓勵市公所團隊積極研擬計畫向中央爭取預算，也承諾會在現任職務上，盡力幫助市公所提供計畫諮詢及顧問，雙方皆希望把市政都建設起來，讓市民朋友有感，也建設馬公成為現代化城市。

黃健忠強調，由衷希望透過中央核撥預算、提供諮詢，地方擬定計畫，快速執行的模式來推動政見，打造對馬公市的願景，不負市民所託，更要落實選前對於年長者、低收戶及獨居、弱勢家庭族群的競選政見，盡早實施電子智慧監控手環，保障這些特定族群在家中的生活安全無虞。

林佳龍允諾協助馬公市公所邁向智慧城市。（馬公市公所提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法