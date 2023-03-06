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    台灣綠色立委聯盟跨海支持 陳光復提出四大需求

    台灣綠色立委聯盟跨海支持，澎湖縣長陳光復提出四大訴求。（記者劉禹慶攝）

    台灣綠色立委聯盟跨海支持，澎湖縣長陳光復提出四大訴求。（記者劉禹慶攝）

    2023/03/06 14:40

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕出身台灣綠色立委聯盟的澎湖縣長陳光復，選舉期間獲得聯盟大力支持，順利取得執政權後，今由聯盟創會長前立委廖本煙、前立法院長蘇嘉全、現任總統府秘書長林佳龍等人跨海支持，縣長陳光復提出4大需求。

    台灣綠色立委聯盟一行80餘人，由秘書長謝欣霓率團，先行拜會澎湖縣政府，陳光復表示，澎湖與金馬兩縣軍公教離島加給長期存在不公平現象，縣長首任內成功爭取提升提離島加給，但與金馬兩縣有落差，他未放棄仍努力爭取軍公教離島加給比照金馬三級同等待遇。2022年12月獲前行政院長蘇貞昌同意提升至9790元，自今年5月1日起實施，但他仍堅持最終理想，將持續爭取離島年資加成比照金馬同等待遇。

    陳光復表示，離島建設基金是澎湖整體建設發展很重要的經費來源，但離島建設基金設置以來逐漸用罄，為提升離島基礎民生建設及健全產業發展，建請撥補足到300億元，讓縣府能透過各項綜合計畫的實施，加速離島縣政發展。前政務委員張景森2019年前來討論陸軍澎湖防衛指揮部莒光營區部分遷建至拱北營區，但後續行政院皆未編列經費。

    對此，他建請國防部還回縣府價購澎防部遷建用地。同時活絡澎湖經濟，國防部應善用空置營區，並增設新兵訓練中心，紓解台灣本島役男入營塞車情事，增強地方產業與發展，帶動地方觀光經濟商機。

    台灣綠色立委聯盟跨海抵澎，支持陳光復施政。（記者劉禹慶攝）

    台灣綠色立委聯盟跨海抵澎，支持陳光復施政。（記者劉禹慶攝）

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