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    首頁　>　澎湖縣

    中油澎湖區營業處長交接 副處長周武憲扶正

    中油澎湖營業處新卸任龍頭，舉行交接典禮。（記者劉禹慶攝）

    中油澎湖營業處新卸任龍頭，舉行交接典禮。（記者劉禹慶攝）

    2023/03/06 14:02

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖人的好鄰居-中油澎湖區營業處，今日舉行新卸任處長交接典禮，縣長陳光復以大家長身分出席，恭賀新任處長周武憲履新，期許帶領澎湖區營業處團隊秉持「安全第一」原則，強化安全量能，讓中油成為維繫澎湖人生活好鄰居。

    中油總公司指派油品行銷事業部執行長邱垂興抵澎監交，宣讀布達令，卸任處長李忠穎將印信交給周武憲，宣誓就職，正式接下維護澎湖穩定用油任務。包括議員許國政、陳毓仁、歐中慨、政風處長陳螢松、環保局長楊書舜、馬公市長黃健忠、湖西鄉長陳振中、楊曜立委助理段湘玲等地方各界人士到場見證。

    陳光復表示，中油公司長期在澎湖關懷弱勢鄉親，提供穩定的用油來源與品質，他感謝卸任處長李忠穎在澎湖服務期間奉獻，尤其李忠穎是第一屆中油澎湖區營業處長，協助處理湖西油庫後續汙染事件圓滿結束，此次榮升獲頒榮譽縣民證；期許新任處長周武憲在既有基礎下，持續推動業務創新，提升服務品質。

    新任中油公司澎湖營業處長，由現任副處長周武憲直接內升，周歷任中油公司嘉義營業處民雄供油服務中心經理、民雄供油服務中心工安組組長、嘉義營業處雲林直銷服務中心經理，2022年4月至澎湖服務迄今，協助處長辦理各項敦親睦鄰交流活動及生態環境整治工作，績效卓著。

    原中油澎湖營業處長李忠穎，調升高雄。（記者劉禹慶攝）

    原中油澎湖營業處長李忠穎，調升高雄。（記者劉禹慶攝）

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