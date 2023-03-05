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    首頁　>　澎湖縣

    女力匯集 澎湖文化局演藝廳婦女彩繪巨圖誕生

    澎湖各界女力匯集，完成巨型彩繪作品。（記者劉禹慶攝）

    澎湖各界女力匯集，完成巨型彩繪作品。（記者劉禹慶攝）

    2023/03/05 13:07

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕女力撐過半邊天！澎湖縣政府今日在文化局演藝廳前廣場，以「蒙面女郎、天人菊、仙人掌、澎湖絲瓜、魚乾、牛」等澎湖意象設計巨幅海報，邀集婦女及其家庭約150人共同參與著色，象徵家庭集結起來的力量。

    三八婦女節腳步近了！澎湖縣政府表示，婦女是家中的主要照顧者，也常是職場的菁英，世界各國為表彰婦女的付出，將婦女節訂在每年的3月8日作為女性婦女同胞的紀念節日，縣府今日藉著這個彩繪活動，慶祝此節日及感念婦女朋友一年來為家庭及社會的種種付出，今後以家庭為中心的服務也是縣府的一大重點。

    縣府社會處表示自即日起至3月31日止，結合台灣國家婦女館辦理112年「百草千花，不畏風雨」婦女新知老照片特展，內容從1987年雛妓救援抗議人口販賣及爭取工作權、1994年修訂民法親屬篇及反性騷擾大遊行，2001年的兩性工作平等法通過的介紹，歡迎民眾前往參觀。

    另今年1月1日起，推動「生理用品共享盒」，免費提供生理用品，減少貧困家庭的女性月經時期的負擔，不再受月經時買不起衛生棉而困擾。民眾如有急需，可至澎湖縣婦女福利服務中心、新住民家庭服務中心、馬公湖西社福中心（兒少館、湖西站）、白沙西嶼社福中心、望安七美社福中心（望安站、七美站）自行拿取使用，亦歡迎有能力民眾自由放置補充，形成良性循環，大家一起來終結

    參加民眾將彩繪圖案，拼湊成巨型彩繪作品。（記者劉禹慶攝）

    參加民眾將彩繪圖案，拼湊成巨型彩繪作品。（記者劉禹慶攝）

    澎湖縣政府社會處長桂祥晟領軍，展開彩繪活動。（記者劉禹慶攝）

    澎湖縣政府社會處長桂祥晟領軍，展開彩繪活動。（記者劉禹慶攝）

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