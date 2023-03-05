立委楊曜爭取環保署補助億元 協助澎湖解決垃圾問題

澎湖垃圾堆積如山，立委楊曜爭取逾億元經費解決垃圾問題。（記者劉禹慶攝）

2023/03/05 12:12

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖垃圾問題長期仰賴船運台灣焚化爐解決，但因地方保護主義興起，部分縣市不歡迎外來縣市入場焚化垃圾，增添澎湖垃圾處理難度。立委楊曜向環保署爭取補助逾億元經費，由澎湖縣政府先行匡列經費，並提出計畫確實執行。

依照澎湖現行垃圾最終處理方式，首先為垃圾篩選、分裝、打包，後船運至台灣處理，但垃圾篩分打包作業未確實，將大幅提高船運費用，去年環保署補助船運費用近5500萬；另外則是現地掩埋堆置，但認為垃圾堆置並非最佳處理方式，並衍生環境問題，以紅羅垃圾掩埋場為例，每到秋冬東北季風強勁，紅羅垃圾掩埋場周遭垃圾飛散四處，楊曜時常接到民眾陳情。

經過楊曜強力要求下，環保署提出了中長期改善方案並將於近期與縣府進行討論，設置紅羅掩埋場內垃圾暫置區防止飛散設施，並加強場區內之整理；落實廚餘、資源回收物分類及回收工作，更新廚餘處理設備；強化垃圾篩選分裝打包作業，降低垃圾船運費用，避免因為船運費用過高，導致其他垃圾解決方案無法實現。

另外環保署建議的長期方案，澎湖縣應有自主垃圾處理設施，因現行國家政策禁設焚化爐，因此澎湖縣政府可研議朝設置機械分選場、倉儲廠等方向規劃。針對環保署的澎湖垃圾中長期改善方案，楊曜已成功爭取環保署補助逾1億元經費，由縣府提出計畫並確實執行！

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