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    澎湖海域又見不明大型漂流物 卡在望安礁岩待「失主」認領

    望安島礁岩區，再度發現不明標流物卡在礁岩區。（民眾提供）

    望安島礁岩區，再度發現不明標流物卡在礁岩區。（民眾提供）

    2023/03/04 12:21

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕近年來澎湖海域屢次發現不明漂流物，近日又有民眾在望安島旁礁岩，發現卡住一不明大型漂流物，初步研判是水文探測儀器，但因上面無明顯標識，澎湖海洋生物研究中心表示不知來源，這也凸顯各單位在海域投放儀器未標識問題。

    由於澎湖全島為洋流交會點，不僅是魚蝦貝類的的種原庫，同時因戰略位置重要，海面及海底下常見各種海洋觀測儀器，繼七美北側岸邊、北海險礁、南海西吉無人島東岸等地發現海洋觀測儀後，近日又在望安島旁礁岩發現海洋觀測儀器，一樣是急尋「失主」出面認領。

    民眾在望安礁岩拍到的疑似海象蒐集資料浮標1只 ，經通報海管處、中央氣象局、澎湖海洋生物研究中心等單位，都表示非所屬浮標，又成為「無主」漂流物，因內含重要研究資料，民眾希望相關單位能出面認領，避免內部珍貴資料損毀。

    專家根據外型判斷，應是水文監測儀器，針對水溫、流速等基礎資料，進行即時回報系統，但因上面無任何標識，初步懷疑可能是近年來海洋保育署成立後，在澎湖海域施放多個水質即時監測儀，仍有待相關單位確認。

    其實澎湖已經多次發現各單位施放的海洋探測儀器，去年在七美北側岸邊，發現中央大學的海底地震儀漂流擱淺，因上面附有連絡電話，因此很快就連絡上研究單位中央大學負責人，順利派員抵澎帶回，並取出珍貴的觀測資料。

    但另一個由海洋志工隊在險礁嶼無人島附近發現的物品，上面沒有任何標識，至今仍無任何單位出面認領。

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