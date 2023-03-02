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    首頁　>　澎湖縣

    澎湖駐地醫療專機招標 逾30年直升機競標竟通過資格審查

    延宕多時的直升機駐地招標案，赫然出現30年以上機齡廠商投標。示意圖。（凌天航空提供）

    延宕多時的直升機駐地招標案，赫然出現30年以上機齡廠商投標。示意圖。（凌天航空提供）

    2023/03/02 18:53

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕去年縣長選舉引發攻防重點的澎湖駐地後送直升機標案，前縣長賴峰偉及現任縣長陳光復都主張機齡不得超過10年，但今年澎湖縣救護航空器駐地備勤及運送服務計畫招標，卻傳出機齡達30年以上的航空公司也競標，引發各界譁然。

    澎湖縣救護航空器駐地備勤及運送服務計畫，去年7月31日合約期滿後，從前縣長賴峰偉任內至今，歷經7個月空窗期使用緊急合約暫代，今日由澎湖縣政府衛生局委託工務處進行招標。此次需求說明書明訂服務機型不得超過10年，但機齡超過30年的廠商也加入競標行列，並順利通過資格審查，引發澎湖民間質疑聲浪。

    由於前縣長賴峰偉時代，就因投標書內容未限制機齡，引發民情譁然，成為去年縣長選戰熱門議題，現任縣長陳光復當時還召開記者會，公開反對未限制機齡的招標案內容，賴峰偉也順應民意，宣布限制機齡5年以下、並使用直升機為飛行器的原則，以符合澎湖離島眾多，二、三級離島無法提供定翼機起降的現實狀況。

    現任縣長陳光復更是在選戰中召開記者會，明確反對30年古董級直升機及無法降落小離島的定翼機進駐，罔顧離島居民的生命安全，澎湖縣民不是三等國民，更不同意有廠商拿舊機頂替。但今日招標作業，卻出現擁有古董級直升機的航空公司加入競標，並順利通過資格審，雖然後面還需要專家學者審查，卻明顯違反需求說明書內容限制10年以內條款，陳光復要求相關單位進行清查。

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