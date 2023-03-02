澎湖「白鑽」現身！16公斤巨無霸白腹魚破近年紀錄

今年至今最大巨無霸白腹魚，重達16公斤。（民眾提供）

2023/03/02 13:28

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖傳統「三金」，分別是白金土魠、綠金海菜、黑金紫菜，但白腹魚就是「白鑽」等級，今年至今最大尾白腹魚現身，2日清晨馬公第三漁港魚市場，出現一尾重達16公斤的巨無霸白腹魚，打破近年來最大尾紀錄。

分別為白鑽與白金等級的白腹魚與土魠魚，都是馬加鰆家族，共有5類同種的兄弟，包括康氏馬加鰆（土魠、馬鮫、塗魠）、台灣馬加鰆（白北、白腹仔）、高麗馬加鰆（闊腹、破腹）、日本馬加鰆（正馬鮫）、中華馬加鰆（疏齒或大耳），每年秋冬之際，白腹魚及土魠魚都洄游於澎湖海域，因為肉質鮮美，價格高昂，成為人類競相捕撈的目標。

雖然今年至今最大的白腹魚現身，但可惜年前黃金期已過，由於油脂不夠飽滿，魚體較為消痩，每公斤標價不到3000元，與往年春節前夕每公斤8888元相較，價格明顯下降，但白腹魚口感與土魠魚類似，都是紮實又帶有油脂，隨著漁貨量的減少，比土魠魚更為少見的白腹魚更像鑽石級一般的高貴，可以說是有錢都不一定能吃到的夢幻魚種，因此贏得澎湖白鑽稱號。

白腹族群迅速消失的原因，一說是由於現行捕捉白腹魚的漁法不友善，使用流刺網等大量捕捉方式，讓白腹魚數量愈來愈少，甚至不見蹤跡；另有一說是白腹仔是迴游性的掠食魚類，分佈海域廣闊，主要在渤海沿岸，游經台灣海峽之前，就被中國漁船中途攔截，所以才會愈來愈少，最後被土魠取代澎湖白金的地位。

澎湖今年至今最大白腹魚現身，只可惜價格下滑不少。（民眾提供）

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