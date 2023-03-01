培育下一代投入海洋保育 年年有鰆團隊開辦澎湖小魚育成計畫

年年有鰆團隊舉辦培育課程，讓下一代澎湖子民投入海洋保育工作。（年年有鰆提供）

2023/03/01 16:31

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕海洋資源日益枯竭，是刻不容緩的問題，年年有鰆團隊在澎湖青年培力工作站舉辦首場計畫說明會，透過說明會讓澎湖在地夥伴了解計畫內容和所提供的服務，並徵集培育下一代投入海洋資源永續計畫。

年年有鰆團隊為了振興澎湖地區發展，今年申請國家發展委員會的地方創生青年培力工作站計畫，並以「澎湖小魚育成計畫」，將每位澎湖青年比育作魚苗，並且規劃出魚苗3種生長期，針對不同時期的魚苗，提供不同類型的協助，最終的目地透過年輕人的參與，將海洋保育的種子希望，放在這些育成小魚身上。

另外，年年有鰆團隊也期望工作站，可以作為資源與揭露的平台，並預計於今年辦理系列的交流會及工作坊，陪伴對未來迷惘的青年，無論是想在澎湖生活一陣子、創業沒有方向，或是想要增進自己能力和增加對澎湖的了解，「澎湖小魚育成計畫」都能提供相應的協助與諮詢，解決青年們的困境。

計畫主辦單位年年有鰆團隊表示，他們期待所有澎湖居民、澎湖遊子、澎漂青年以及澎湖關係人口都能成為他們培育的小魚，一起找到屬於自己游向澎湖的路，另外3月8日將於草根果子辦理第二場說明會，歡迎對計畫有興趣的朋友們一同前來交流，讓海洋保育工作有新血輪加入，生生不息投入海洋資源永續的維護工作。

年年有鰆團隊發展食魚文化，提升漁獲價值以價制量。（記者劉禹慶攝）

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