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    首頁　>　澎湖縣

    離島民眾中風危急 澎湖海巡隊馳援送醫

    澎湖海巡隊巡防艇乘風破浪，前往將軍後送疑似中風病患。（澎湖海巡隊提供）

    澎湖海巡隊巡防艇乘風破浪，前往將軍後送疑似中風病患。（澎湖海巡隊提供）

    2023/03/01 16:59

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖離島眾多，藍色公路主要仰賴海空運輸，但冬季常因風速限制，導致空中交通中斷，澎湖海巡隊肩負起後送搶救的重任。2月28日一名男性民眾疑似中風，由於分秒必爭，海巡巡防艇緊急出動，乘風破浪與天搏命。

    海巡署金馬澎分署第十三巡防區指揮部調查指出，2月28日下午3時35分接獲望安鄉將軍衛生所通報，一名年屆耄耇之年男性民眾因疑似中風，急需後送馬公就醫，巡防區立即通報第八（澎湖）海巡隊，派遣線上3539巡防艇趕往救援。並同步通報金馬澎分署第七岸巡隊將軍安檢所、馬公安檢所及消防局配合協處。

    澎湖海巡隊3539巡防艇接獲指令後，緊急趕往將軍搭載傷患、家屬與醫護人員等3人，以最大安全速率馳返馬公港，於下午5時20分交由消防局救護車載往衛福部澎湖醫院就醫，因中風有黃金8小時的搶救時效，澎湖海巡隊巡防艇不畏惡劣風浪，扮演稱職的海上守護神角色，積極守護離島民眾的健康。

    海巡署表示，除了捍衛我國主權、維護海洋資源外，對於離島居民生命安全醫療權益非常重視，秉持「時間即生命，速度即希望」，於第一時間獲報立即前往應處；呼籲民眾如有需要協助之情事，皆可撥打海巡署服務專線「118」或透過當地衛生所評估後通報，海巡署將立即派員前往應處。

    澎湖縣政府消防局救護車現場待命，無縫接軌將船運病患送往醫院。（澎湖海巡隊提供）

    澎湖縣政府消防局救護車現場待命，無縫接軌將船運病患送往醫院。（澎湖海巡隊提供）

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