北武跆拳道館新館工程 澎縣副議長、議員專程前往吉貝巡視

北武跆拳道新道館，趕在全國賽事舉行前完工。（記者劉禹慶攝）

2023/03/01 13:45

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕近年來揚威台灣體壇的北武跆拳道隊，澎湖縣政府改建吉貝補網場漁民活動中心，作為北武跆拳道隊訓練基地，工程即將在4月份完工啟用，副議長藍凱元、議員魏睿宏今專程搭船前往吉貝，了解工程進度。

以離島吉貝國小、吉貝國中學生組成的北武跆拳道隊，學生人數雖不多，卻在台灣體壇表現亮眼，成為澎湖運動發展的希望，因此澎湖縣政府自籌經費700餘萬元，利用廢棄20多年的吉貝補網場漁民活動中心2樓改建新道館，積極培育優秀北武跆拳道子弟，希望能在奧運國際殿堂一舉奪牌。

由於北武跆拳道今年將舉辦澎湖縣第一屆北武盃全國中小學跆拳道錦標賽，邀請來自全國300名學生，齊聚澎湖離島吉貝同堂競技，估計連同家長及教練約500人，蔚為地方體壇盛事，因此副議長藍凱元及議員魏睿宏，邀請教育處、工務處等官員前往吉貝實地會勘，了解目前工程進度及需要改善措施。

北武跆拳道總教練許祿寶表示，房間出入門戶過於狹隘，牆壁為矽酸鈣板，應加裝保護墊，衛浴設備也要增加，同時玻璃高度也要調整，才能因應全國型賽事；藍凱元及魏睿宏請教育處做成紀錄，在今年5月25日開放報名前完工，迎接8月26、27日全國比賽來臨，各項工作已緊鑼密鼓籌備中。

北武跆拳道館新館址，設在吉貝二樓整補場。（記者劉禹慶攝）

副議長藍凱元體驗門板寬度，僅供一個人出入。（記者劉禹慶攝）

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