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    澎湖新船下水預告擲吉撒幣 西衛漁港擠滿人潮搶分喜氣

    新船下水拋擲的物品，引發民眾爭搶。（記者劉禹慶攝）

    新船下水拋擲的物品，引發民眾爭搶。（記者劉禹慶攝）

    2023/02/27 18:42

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕四面環海的澎湖群島，新船下水依照習俗，都會準備麻糬、糖果、炸棗等物品擲吉，分享給港邊等候的親友喜氣；今日西衛漁港擠滿數百人，就因一艘新船下水預告擲吉現金，因時值二二八連續假期，成為「全民運動」。

    今日下午3時不到，西衛漁港碼頭就湧入數百名民眾，這樣的盛況是西衛建港以來首見，但這不是什麼大型活動，就是因為有新船入水，事先就預告除了傳統麻糬、糖果、炸棗等擲吉外，還準備零錢紅包，準備拋擲給在場觀禮的民眾撿拾，一時之間個傳十、十傳百、阿媽揪阿爸、樓上招樓下的，成為澎湖二二八連續假期的盛事。

    吉時一到這艘名叫「好悠居」的新船，造價近5百萬元的新休閒船，在友船的陪同下駛入西衛漁港，港邊人群隨著鞭炮聲響起出現躁動，由於人潮過多，不時傳出有人摔倒的意外，所幸身旁的民眾立即扶起，避免遭到人群踐踏受傷，而各種盛裝的物品也琳瑯滿目，除了雨傘、塑膠袋、魚簍、籃子，甚至於有人將衣物張開，想要接到更多從天而降的現金。

    據了解，這艘36尺的快艇，是由澎湖一個鄭姓建商新購，用來和朋友出海釣魚、休閒，不是營業使用，至於現金紅包，則是2個10元硬幣，總共拋出10萬元硬幣，都是由朋友贊助，主要是湊湊熱鬧，讓現場民眾歡喜迎接新船下水，大家都同享喜氣。

    西衛漁港擠滿民眾，大家都來搶拾新船下水拋擲的硬幣紅包。（記者劉禹慶攝）

    西衛漁港擠滿民眾，大家都來搶拾新船下水拋擲的硬幣紅包。（記者劉禹慶攝）

    這艘新船是鄭姓建商所造，主要是休閒釣魚使用。（記者劉禹慶攝）

    這艘新船是鄭姓建商所造，主要是休閒釣魚使用。（記者劉禹慶攝）

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