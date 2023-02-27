神桌被掉包！再三詳細比對才驚覺 澎湖西嶼合界威揚宮急報警

澎湖西嶼合界威揚宮建廟二百餘年，驚傳近百年歷史神桌竟早已遭人調包。（記者劉禹慶攝）

2023/02/27 18:02

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣西嶼合界威揚宮近百年神桌日前被發現以「蟒龍桌」之名在臉書古物社團公開介紹，但神桌明明好端端在廟內，主委楊志業與法師長楊英傑詳細比對才驚覺早已被人掉包，緊急向轄區白沙警分局竹灣派出所報案，警方已掌握特定嫌疑人。

威揚宮創建於清乾隆年間，至今約二百餘載，早年廟轄人口為合界、后螺二社，僅有十幾戶灶，傳聞開基神-池府王爺曾顯神靈，化身相授得以順利建成數坪小廟，1923年重新翻修擴建成廟宇，歷經多次改建，至1994年甲戍年6月入火落成，現任澎湖立委楊曜就是出身合界。

據了解，發現神桌有異是對文史研究的郭姓民眾，日前在臉書社團發現有人張貼蟒龍桌，外型與威揚宮日治時期昭和丁卯年製造的神桌相似，經與威揚宮法師長楊英傑連絡後，比照歷年遶境出巡照片，發現2019年原桌還在，但2020年就變樣了，初步研判是2019-2020年遭人「狸貓換太子」，而且懷疑是幕後有集團犯案，恐有其他澎湖廟宇受害者。

案發後楊志業已向警方報案，白沙警分局偵查隊介入調查，已掌握幕後嫌疑人，因神桌體積龐大、事先勘查及複製調換過程等，應有數人涉案，新任分局長呂文廷有信心在短期內破案；立委楊曜也相當關心家鄉祖廟古文物遭竊掉包，呼籲警方盡速追回失物，讓澎湖文化資產得以保存。

2019年拍攝的照片，合界威揚宮原有的神桌當時還在宮內。（郭姓民眾提供）

郭姓民眾在臉書古物社團，發現合界威揚宮近百年神桌蟒龍桌。（郭姓民眾提供）

澎湖西嶼合界威揚宮近百年神桌在神不知鬼不覺的情況下離奇被人掉包，現在宮內的神桌是贗品。（記者劉禹慶攝）

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