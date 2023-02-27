神桌被掉包！再三詳細比對才驚覺 澎湖西嶼合界威揚宮急報警
2023/02/27 18:02
〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣西嶼合界威揚宮近百年神桌日前被發現以「蟒龍桌」之名在臉書古物社團公開介紹，但神桌明明好端端在廟內，主委楊志業與法師長楊英傑詳細比對才驚覺早已被人掉包，緊急向轄區白沙警分局竹灣派出所報案，警方已掌握特定嫌疑人。
威揚宮創建於清乾隆年間，至今約二百餘載，早年廟轄人口為合界、后螺二社，僅有十幾戶灶，傳聞開基神-池府王爺曾顯神靈，化身相授得以順利建成數坪小廟，1923年重新翻修擴建成廟宇，歷經多次改建，至1994年甲戍年6月入火落成，現任澎湖立委楊曜就是出身合界。
據了解，發現神桌有異是對文史研究的郭姓民眾，日前在臉書社團發現有人張貼蟒龍桌，外型與威揚宮日治時期昭和丁卯年製造的神桌相似，經與威揚宮法師長楊英傑連絡後，比照歷年遶境出巡照片，發現2019年原桌還在，但2020年就變樣了，初步研判是2019-2020年遭人「狸貓換太子」，而且懷疑是幕後有集團犯案，恐有其他澎湖廟宇受害者。
案發後楊志業已向警方報案，白沙警分局偵查隊介入調查，已掌握幕後嫌疑人，因神桌體積龐大、事先勘查及複製調換過程等，應有數人涉案，新任分局長呂文廷有信心在短期內破案；立委楊曜也相當關心家鄉祖廟古文物遭竊掉包，呼籲警方盡速追回失物，讓澎湖文化資產得以保存。