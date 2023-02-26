中國漁船228連續假期再度越界 海巡署重型水砲驅離

針對中國漁船越界，海巡署巡防艦艇使用重型水砲驅離。（海巡署金馬澎分署提供）

2023/02/26 13:03

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕228連續假期，中國漁船再度趁東北季風來襲，伺機越界我國南方四島國家公園海域，海巡署金馬澎分署接獲通報後，立即出動「屏東艦」、「新竹艦」趕抵現場，並以重型水砲驅離越界中國漁船。

海巡署金馬澎分署調查指出，25日凌晨屏東艦在七美南方12浬海域，以水砲強力驅離越界的中國漁船，中國漁船四處逃竄，其中1艘漁船逃往西吉嶼海域，海巡用雷達全程監控。由於澎湖受強烈東北季風影響，海上最大陣風達11級以上，海巡艦艇不畏風浪前往驅離捍衛我國海疆主權。

現場接續由在澎湖海域的4000噸級「新竹艦」、PP-10038艇前往查處，考量海象惡劣，檢帶案困難，且入夜後視線不佳，「新竹艦」在現場海域持續監控，中國漁船全程未施放漁具作業。今日清晨「新竹艦」利用拂曉時機，強勢出擊驅離越界中國漁船，截至上午6時為止，已將越界中國漁船驅離至我方水域外。

由於中國漁船越界刻意關閉AIS，以躲避我方巡防艦艇追查，因此海巡署也如法泡製，在海上監控時段，也刻意關上AIS，等到時機來臨，立即靠近驅離，殺得中國漁船措手不及，雙方在海上時常上演諜對諜的戲碼，但始終是邪不勝正，都由我方巡防艦艇取得勝利，順利將中國漁船驅離至我方海域之外。

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