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    郵輪航運中心 澎湖縣都市設計審議會決議修正通過

    馬公郵輪航運中心設在馬公商港，未來成為馬公港入口觀光意象。（澎湖縣政府提供）

    馬公郵輪航運中心設在馬公商港，未來成為馬公港入口觀光意象。（澎湖縣政府提供）

    2023/02/24 17:06

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖積極發展成為國際郵輪中心，馬公港正大興土木、浚深港區，另一方面也積極規劃馬公郵輪航運中心，經送交澎湖縣都市設計審議會，決議修正後通過，未來將成為馬公商港入口意象。

    馬公郵輪航運中心基地位於馬公港1號碼頭，周邊緊鄰港務大樓、警察文物館、順承門、篤行十村等重要設施及歷史文化景點，將規劃面積達1473坪、地上3層、67格停車位。航運中心除了作為郵輪跳島示範港，服務中、小型郵輪為目標，提供7.5萬噸級以下郵輪直接彎靠外，同時結合候送、休憩、賞景、餐飲、商品販售、文藝展覽等多元觀光服務功能。

    航運中心為了爭取最佳的空間利用，基地內開闢10米環狀道路作為主要行車動線，由民族路、中山路經北側入口進出，並以整體規劃的角度，規劃向西連通至金龍頭園區，縣府將督促交通部航港局辦理後續延伸道路的開闢及時程。同時，考量服務載客、停車及人行安全，採用人車動線分離，規劃大小客車、機車及無障礙的停車空間，方便接送團客進出，以及滿足不同使用者的使用需求。

    同時在縣府、交通部航港局協力合作及溝通協調下，分別就環境色彩、景觀植栽、燈光照明、交通影響、無障礙設施等設計內容進行審議，交換專業意見，以符合綠化、保水、節能等指標，並完善防災逃生機能，充分表達對於都市環境的關注，提升澎湖地方發展及都市環境品質，未來可望成為澎湖形塑海岸都市的新地標。

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