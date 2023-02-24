澎湖社造成果展 成功社區奪金賞獎

成功社區獲得今年社區營造金賞獎。（記者劉禹慶攝）

2023/02/24 12:55

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕近年來社區營造成為熱門話題，澎湖縣政府今日在地下大禮堂舉行成果發表會，由正副縣長陳光復、林皆興共同主持親自頒發社區規劃師授證證書與獎項，表彰社規師的努力和貢獻，並提供各社區陳列成果，成功社區勇奪金賞獎。

今年澎湖社區營造計畫共有13個社區參與，以居民與環境的永續發展為出發，改造完成13處的社區環境，內容涵蓋入口意象、環境改善、特色文化等項目。縣府透過城鄉風貌-社區規劃師輔導計畫，持續為澎湖培訓具高度活力與熱情的空間專業者，攜手為澎湖風貌發展注入新活力，未來縣府將推動青創輔導計畫，讓澎湖從老至少，能有更多的人與社區投入，在政府支持下朝產業創生方向前進。

陳光復致詞時表示，城鄉風貌空間改造感謝各社區的大力協助，營造工作方能如期完成，此次成果展現了澎湖社區的多元面向，創造出了許多令人驚艷的成果，建設處將持續推動空間改造計畫，提供專業的技術支持和咨詢服務。

今年的社區營造競賽由成功社區以「尋幽徑探古意－訪鱟村」計畫奪得年度金賞，成功村自108年起參與青青社區營造計畫，連續4年以社區營造及創生為目標努力，從綠化清整環境開始，去年營造的披薩窯，吸引了不少的人潮流量，並持續擴大及充實場域。

銀賞為龍門社區獲得，銅賞則由菜園社區獲得，兩處社區均以清除社區髒亂點為主要目標，結合可食地景概念，讓營造空間能有多功能的利用。

成功社區的披薩窯，獲得社區改造金賞獎。（記者劉禹慶攝）

成功社區除社區營造外，更發展成文創紀念品等。（記者劉禹慶攝）

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