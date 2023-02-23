移民署行動列車赴菊島漁港 宣導擴大自行到案「從寬論處」

移民署宣導列車抵達外垵漁港，向外籍漁工宣導逾期居留自首法令。（移民署澎湖服務站提供）

2023/02/23 17:13

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖日前爆發大規模外籍漁工集體脫逃事件，移民署自112年2月1日至6月30日止推動「擴大逾期停（居）留外來人口自行到案專案」，「免收容、免管制、繳最低罰鍰新台幣2千元」，鼓勵逾期停（居）留的外來人口主動自行到案。

澎湖縣服務站結合專勤隊啟動行動服務列車，今日前往外垵漁港宣導，並將最新的法令規定帶給接收資訊較不易的外籍漁工朋友。服務站同仁透過通譯人員向漁工說明，專案期間自行到案者「從寬論處」，由於澎湖去年曾發生外籍漁工集體脫逃事件，至今仍餘波盪漾，專案實施希望能外籍漁工主動投案。

另今日邀請交通部公路總局高雄區監理所澎湖監理站及行政院農業委員會動植物防疫檢疫局臺中分局澎湖檢疫站，分別宣導微型電動二輪車及防範非洲豬瘟措施，同時不可從國外攜帶或郵遞寄送的動植物產品種類相關資訊。

澎湖縣服務站及專勤隊共同表示，入出國及移民法部分條文修正草案已於日前送立法院審查，針對逾期的罰鍰，將會加重為新台幣3萬元到15萬元整，且管制來台期限將改為最高10年。呼籲若有民眾認識在台逾期停（居）留移工，鼓勵當事人把握機會，在「擴大逾期停（居）留外來人口自行到案專案」截止前，儘快出面自行到案。

此外，移民署亦設置專案免付費諮詢專線0800-024-881（ByeBye），提供多國語言服務，歡迎移工及逾期停（居）留外來人口利用該專線諮詢。

移民署結合監理站、動植物防檢局，向外籍漁工宣導我國法令。（移民署澎湖服務站提供）

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