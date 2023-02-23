澎湖西嶼傳幼兒園群聚感染 衛生局說明疫情已控制

西嶼幼兒園群聚感染，澎湖縣衛生局疫調已獲控制。（記者劉禹慶攝）

2023/02/23 16:38

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕針對澎湖縣西嶼鄉幼兒園武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）群聚感染事件，衛生局疫情說明，幼兒園18名員工及62名學童，其中13名員工及學童參加拉拉山旅遊行程，2月18日返澎後陸續有多人確診。截至21日，共計7名員工及3名學童確診，22日無新增個案。

由於幼兒園爆發群聚感染後，西嶼鄉長李添進立即宣布停止上課至3月1日。衛生局疫調後研判，因幼兒園尚未開學，在校內擴散風險低，將持續追蹤，以掌握疫情進展。根據了解，2月15日至18日西嶼鄉公所舉行員工旅遊，前往桃園復興鄉拉拉山，進行4天3夜考查行程，參加人員包括鄉公所員工、代表及幼兒園老師等人，18日返澎後多人確診，包括二次確診者。

目前確診個案已由衛生所通知進行5天居家隔離，7天自主健康管理期間，無症狀即可回校上課，快篩陰性可提前解除自主健康管理。另外，接觸者需實行7天自主防疫，無症狀可到校（班）上課、上班，有症狀時進行快篩試劑篩檢，並佩戴口罩，快篩陽性應儘速就醫。

衛生局長陳淑娟表示，校園是傳染病防治重要的一環，學生屬傳染病高傳播族群，病毒易透過學生帶回家中，感染家中抵抗力低的幼兒或老年人，因此平時應落實衛生好習慣，如肥皂勤洗手、咳嗽戴口罩及生病在家休息，如有發燒、急性呼吸道感染、身體不適等症狀，建議僅速就醫或在家休息，並確實落實「生病不上班、不入校（園）」，不僅可保護自身的健康，也可避免家人遭受感染。

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