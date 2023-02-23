為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　澎湖縣

    澎湖西嶼傳幼兒園群聚感染 衛生局說明疫情已控制

    西嶼幼兒園群聚感染，澎湖縣衛生局疫調已獲控制。（記者劉禹慶攝）

    西嶼幼兒園群聚感染，澎湖縣衛生局疫調已獲控制。（記者劉禹慶攝）

    2023/02/23 16:38

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕針對澎湖縣西嶼鄉幼兒園武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）群聚感染事件，衛生局疫情說明，幼兒園18名員工及62名學童，其中13名員工及學童參加拉拉山旅遊行程，2月18日返澎後陸續有多人確診。截至21日，共計7名員工及3名學童確診，22日無新增個案。

    由於幼兒園爆發群聚感染後，西嶼鄉長李添進立即宣布停止上課至3月1日。衛生局疫調後研判，因幼兒園尚未開學，在校內擴散風險低，將持續追蹤，以掌握疫情進展。根據了解，2月15日至18日西嶼鄉公所舉行員工旅遊，前往桃園復興鄉拉拉山，進行4天3夜考查行程，參加人員包括鄉公所員工、代表及幼兒園老師等人，18日返澎後多人確診，包括二次確診者。

    目前確診個案已由衛生所通知進行5天居家隔離，7天自主健康管理期間，無症狀即可回校上課，快篩陰性可提前解除自主健康管理。另外，接觸者需實行7天自主防疫，無症狀可到校（班）上課、上班，有症狀時進行快篩試劑篩檢，並佩戴口罩，快篩陽性應儘速就醫。

    衛生局長陳淑娟表示，校園是傳染病防治重要的一環，學生屬傳染病高傳播族群，病毒易透過學生帶回家中，感染家中抵抗力低的幼兒或老年人，因此平時應落實衛生好習慣，如肥皂勤洗手、咳嗽戴口罩及生病在家休息，如有發燒、急性呼吸道感染、身體不適等症狀，建議僅速就醫或在家休息，並確實落實「生病不上班、不入校（園）」，不僅可保護自身的健康，也可避免家人遭受感染。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    COVID-19病例通報改變影響廣 王必勝：盼解封時能衝高疫苗涵蓋率
    2023/02/23 15:59

    COVID-19病例通報改變影響廣 王必勝：盼解封時能衝高疫苗涵蓋率
    王必勝：BNT下月來台談合作 中風疑慮沒解決前不買次世代疫苗
    2023/02/23 15:57

    王必勝：BNT下月來台談合作 中風疑慮沒解決前不買次世代疫苗

    白家綺工作淚崩 曝家族問題陰影深
    「疫苗＋1」兩大疑問 李秉穎解析︰多打一劑提升保護力
    2023/02/23 14:50

    「疫苗＋1」兩大疑問 李秉穎解析︰多打一劑提升保護力
    本土+14083連續20天下降 死亡+37、境外移入+304
    2023/02/23 14:18

    本土+14083連續20天下降 死亡+37、境外移入+304
    「新冠病毒永遠留在地球了」 李秉穎：今年要推行「每人打一劑」
    2023/02/23 08:50

    「新冠病毒永遠留在地球了」 李秉穎：今年要推行「每人打一劑」
    新一波疫情？ 杭州10多名小學生確診 緊急停課4日
    2023/02/22 17:21

    新一波疫情？ 杭州10多名小學生確診 緊急停課4日
    澎湖縣今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播