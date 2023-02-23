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    澎湖離島藍色公路新利器！望安之星首航

    望安之星交通船舉行首航典禮。（記者劉禹慶攝）

    望安之星交通船舉行首航典禮。（記者劉禹慶攝）

    2023/02/23 11:13

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖離島眾多，仰賴藍色公路運輸，望安鄉公所新造「望安之星」，今日在馬公市南海碼頭舉行交船暨首航典禮，由縣長陳光復、望安鄉長許賢德共同主持，並邀請議長劉陳昭玲、議員陳佩真等人見證。

    首航活動由縣長陳光復將模型船交給望安鄉長許賢德接收，揭開了新船交接儀式典禮的序幕，接著由來賓致詞，鳴炮擲吉後啟航，並在將軍村、潭門港碼頭開放參觀及擲吉，民眾參與踴躍擠滿碼頭，擲吉的過程更讓大夥卯足了勁，只為搶奪一份好彩頭！

    新建交通船是由交通部補助，斥資8500萬元打造，總噸位為99噸、全船長27.12公尺、船寬5.84公尺、船模深2.25公尺、吃水深度1.90公尺、燃油容積12000Liter、柴油主機引擎2具、出力1450HP、主機轉速2500RPM、螺旋槳材質為鎳鋁青銅、最大船速可達21節，巡航船速16節，可乘載旅客99人，為客貨兩用船。

    望安之星是鄉長許賢德2014年首次當選後，基於便利所轄各離島交通、醫療及安全等考量，即積極規劃爭取；期間經縣長陳光復、議長劉陳昭玲及議員陳佩真等極力協助爭取。

    交通部核定補助建案前，案經望安鄉公所團隊戮力以赴，擬定相關計畫及進行可行性評估事宜，並委由澎湖縣車船管理處協助辦理招標，今年2月23日依約完成交船。

    望安之星交通船舉行交船及首航典禮。（記者劉禹慶攝）

    望安之星交通船舉行交船及首航典禮。（記者劉禹慶攝）

    望安之星新船下水首航以傳統擲吉分享喜氣。（記者劉禹慶攝）

    望安之星新船下水首航以傳統擲吉分享喜氣。（記者劉禹慶攝）

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