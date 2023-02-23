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    虎井嶼碼頭 獲交通部補助千萬元增設遊憩設施

    澎湖縣政府旅遊處爭取交通部千萬元補助，在虎井嶼沙灘興建遊憩設施。（澎湖縣政府提供）

    澎湖縣政府旅遊處爭取交通部千萬元補助，在虎井嶼沙灘興建遊憩設施。（澎湖縣政府提供）

    2023/02/23 09:24

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣政府打造虎井島觀光遊憩活動新亮點，提報「虎井島濱海遊憩旅遊環境營造計畫」，預計在虎井碼頭旁閒置沙灘增設海灘休憩平台，並設置公廁及簡易淋浴空間，獲交通部觀光局核定1000萬元。

    長期以來虎井、桶盤內海之珠，因南方四島及七美觀光崛起，成為遺珠之憾，行政區轄管的馬公市公所，連續多年力推金色雙島追夕陽遊程，澎管處則舉辦北回歸線23點5度活動，澎湖縣政府旅遊處則形塑貓島觀光意象，打造虎井觀光新亮點，讓原本凌亂的角落徹底改變，達到消除亂象，同時讓碼頭入口變得美觀有特色。

    旅遊處提報虎井島濱海遊憩旅遊環境營造計畫，以水上活動為出發點，利用閒置沙灘、平靜水域、現有海堤階梯，作為發展水上休閒運動的潛力基地，建立完善的水上遊憩活動硬體配套設施，再結合島上在地居民的人力投入，未來逐步健全並提升觀光遊憩發展軟硬體設施，希望吸引青年返鄉投入觀光發展，並且打造虎井嶼觀光遊憩新契機。

    處長陳美齡表示，虎井島上有獨特的玄武岩景觀，且有貓島之美名，近年來各相關政府部門極力推廣當地旅遊發展，期盼透過此次計畫設施改善、補強及周邊環境整理與綠美化等，強化虎井嶼景觀整體環境品質，營造嶄新旅遊風貌，提升開發多元的遊憩活動，進而吸引遊客停留虎井，提供更優質的旅遊環境。

    澎湖縣政府旅遊處，在虎井碼頭興建澎湖最美涼亭。（澎湖縣政府旅遊處提供）

    澎湖縣政府旅遊處，在虎井碼頭興建澎湖最美涼亭。（澎湖縣政府旅遊處提供）

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