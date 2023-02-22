為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　澎湖縣

    澎湖國際海上花火節離島場公布 首度提前試放

    澎湖國際海上花火節，今年首度提前試放。（澎湖縣政府提供）

    澎湖國際海上花火節，今年首度提前試放。（澎湖縣政府提供）

    2023/02/22 20:35

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣國際海上花火節，今年規劃自4月20日至6月29日每周一、四晚間21時於觀音亭園區施放煙火10分鐘及700台無人機展演，開閉幕場並加碼以900台無人機演出，為提前宣傳行銷，同時首度規劃花火節試放暖場，訂於4月13日升空。

    今年花火節首度辦理試放場次，期望藉此分流人群，讓提早來澎湖的民眾也能欣賞美麗的虹橋花火，花火節試放場次，訂於4月13日晚間20時在觀音亭園區施放10分鐘煙火，並搭配200台無人機試演出。澎湖縣政府規劃了5條緊急疏散路線，分別於觀音亭園區拱門斜坡、籃球場階梯、救國團青年中心旁路口、第一賓館旁路口及澎湖海事水產學校旁。

    花火節除了馬公觀音亭主場外，另公布離島場日期為5月12日（星期五）吉貝場、5月24日（星期三）七美場及6月10日（星期六）望安場。近年來除觀音亭園區外，許多遊客搭船在海上觀賞，縣府也推薦其他觀賞點，例如金龜頭、馬公第一漁港或第三漁港、案山漁港、重光海堤等，熱愛攝影的民眾也可以到西嶼赤馬安檢站、東衛水庫、風櫃蛇頭山等較遠的地點拍攝不同角度的花火。

    更多活動訊息請上澎湖國際海上花火節粉絲專頁或澎湖Travel網站

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    澎湖花火節結合百年迪士尼 4/13提前加碼試放場
    2023/02/17 10:19

    澎湖花火節結合百年迪士尼 4/13提前加碼試放場
    澎湖國際海上花火節結合迪士尼百周年 主視覺形象搶先看
    2023/01/16 12:31

    澎湖國際海上花火節結合迪士尼百周年 主視覺形象搶先看

    白家綺工作淚崩 曝家族問題陰影深
    明年澎湖花火節標案全取消 待新縣長上任重新簽辦
    2022/12/12 18:31

    明年澎湖花火節標案全取消 待新縣長上任重新簽辦

    聯邦線上貸款 幫你資金週轉輕鬆貸
    澎湖縣今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播