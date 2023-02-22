澎湖國際海上花火節離島場公布 首度提前試放

澎湖國際海上花火節，今年首度提前試放。（澎湖縣政府提供）

2023/02/22 20:35

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣國際海上花火節，今年規劃自4月20日至6月29日每周一、四晚間21時於觀音亭園區施放煙火10分鐘及700台無人機展演，開閉幕場並加碼以900台無人機演出，為提前宣傳行銷，同時首度規劃花火節試放暖場，訂於4月13日升空。

今年花火節首度辦理試放場次，期望藉此分流人群，讓提早來澎湖的民眾也能欣賞美麗的虹橋花火，花火節試放場次，訂於4月13日晚間20時在觀音亭園區施放10分鐘煙火，並搭配200台無人機試演出。澎湖縣政府規劃了5條緊急疏散路線，分別於觀音亭園區拱門斜坡、籃球場階梯、救國團青年中心旁路口、第一賓館旁路口及澎湖海事水產學校旁。

花火節除了馬公觀音亭主場外，另公布離島場日期為5月12日（星期五）吉貝場、5月24日（星期三）七美場及6月10日（星期六）望安場。近年來除觀音亭園區外，許多遊客搭船在海上觀賞，縣府也推薦其他觀賞點，例如金龜頭、馬公第一漁港或第三漁港、案山漁港、重光海堤等，熱愛攝影的民眾也可以到西嶼赤馬安檢站、東衛水庫、風櫃蛇頭山等較遠的地點拍攝不同角度的花火。

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