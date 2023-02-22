澎湖三級離島學校接軌國際 花嶼國小與日本小學視訊相見歡

花嶼國小全校師生，全部出席與日本國小學術交流。（花嶼國小提供）

2023/02/22 20:12

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕台灣最西的三級離島花嶼國小，在澎南國中國際教育資源中心（IERC）的引介及日本兵庫縣國際交流協會的撮合下，與日本兵庫縣尼崎市立「立花南小學校」，今日完成了線上國際文化交流活動，讓花嶼國小邁開國際教學交流第一步。

雖然剛開學不久，但花嶼國小為了此次的交流活動，從媒合完成後全校師生即開始著手進行準備；學校一直有專任英語老師，指導學生如何以英語進行介紹、活動承辦的黃國揚主任事前頻繁地與日方以日語進行文書及線上溝通，及事前不斷向合橫國小就教請益，所以讓此次活動非常順利圓滿成功。

庫縣尼崎市市立「立花南小學校」是一所靠近日本著名的城市大阪府市區附近的學校，參與的學生為6年級三個班級共98位學生。而花嶼國小全校1到6年級全部參與僅7名學生，面對如此眾多的學生剛開始是有些緊張與羞澀，但在老師們的完美指引下，兩校共同完成了第一次與國外學生線上交流的經驗。

此次交流活動，主要是以學校特色介紹及周遭環境資源的認識為主，文化特色介紹為輔。立花南小學校表演了日本著名的 「ソーラン節舞蹈」 （漁民節舞蹈），而花嶼國小則以台灣原住民布農族著名的「拍手歌」進行線上範唱及教唱活動，最後再就雙方學生各提出的問題進行說明，雙方就在熱絡的問答中進行了一次成功的國民外交。

透過現代科技進步，日本與台灣三級離島學子相見歡。（花嶼國小提供）

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