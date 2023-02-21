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    首頁　>　澎湖縣

    對抗海廢大作戰 澎湖規劃20場次、動員2000人淨灘

    澎湖縣環保局結合各社區，規劃年度淨灘活動。（記者劉禹慶攝）

    澎湖縣環保局結合各社區，規劃年度淨灘活動。（記者劉禹慶攝）

    2023/02/21 19:26

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕每年冬季東北季風起的季節，大量海廢隨著洋流漂散至澎湖群島，在各海岸線堆積，衍生出海洋污染及垃圾問題，澎湖縣政府環保局除安排人員定時巡視清理外，並結合社區規劃年度淨灘，今年2至5月將辦20場次、動員2000人次淨灘。

    澎湖群島因位處洋流交會處，海廢垃圾隨季風及潮汐影響夾帶而至，清完後不久即又開始累積，通常在迎北面最為嚴重。針對澎湖縣海廢清理作業，澎湖縣政府環保局每日派員巡視，並依各處海廢堆積熱點排訂順序清除，除依序環島持續清理外，並通知海岸權管單位進行清理。

    為提升海岸的環境品質，環保局仍持續加強澎湖縣各海岸線環境之清理維護工作，並不定期辦理淨灘活動，號召民眾參加，共同維護海岸景觀。今年環保局結合各社區，舉辦20場次淨灘活動，範圍由澎湖本島延伸至七美離島，全面對抗海廢入侵的全球環境危機。

    根據澎湖縣政府環保局規劃，2-5月分別由馬公市山水、菜園、鎖港及朝陽里、湖西鄉公所、湖西、尖山、城北、龍門、青螺、白坑、隘門、南寮、白沙鄉城前、西嶼鄉竹灣、赤馬、二崁、七美鄉七美鄉公所等單位舉辦社區淨灘，動員人數達二千餘人次，希望維護澎湖海岸線的潔淨，迎接觀光旺季來臨！

    澎湖縣政府環保局，二至五月規劃年度淨灘。（記者劉禹慶翻攝）

    澎湖縣政府環保局，二至五月規劃年度淨灘。（記者劉禹慶翻攝）

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