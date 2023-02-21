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    東北季風再起中國漁船大舉越界 澎湖海巡隊強勢出擊驅離

    東北季風再起！中國漁船傳出群聚南方四島國家公園海域。（記者劉禹慶攝）

    東北季風再起！中國漁船傳出群聚南方四島國家公園海域。（記者劉禹慶攝）

    2023/02/21 12:09

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕連日來東北季風再起！中國漁船以「避風」為名，大舉越界入侵澎湖東吉海域，雖然陣風高達11級，但金馬澎分署第十三巡防區立即調動超前部署在七美的屏東艦前往現場驅離，並以水砲重擊越界中國漁船，同時調度巡防艇前往支援。

    根據了解，20日上午8時左右，金馬澎分署第十三巡防區雷達偵獲5艘中國漁船，進入澎湖七美南方禁止水域，約在南方四島東吉海域，當時澎湖海域受東北季風影響，現場海象最大陣風達11級，巡防區立即調派預置在七美海域屏東艦前往查處；中國漁船為躲避巡防艦追緝，四處逃竄進入西吉南方水域，屏東艦因海象惡劣無法實施登檢，遂以水砲強力驅離。

    由於中國漁船遭到驅離後，又趁隙返回西吉海域，20日下午3時，澎湖海巡隊調派已超前部署於七美漁港之PP-10071艇，另自馬公隊部緊急增派PP-10087艇，並以雷達全程監控，目前仍持續驅離越界中國漁船中。海洋國家公園管理處東吉管理站主任張哲豪，在東吉島上目測就有5艘中國漁船明顯入侵。

    由於連日東北季風再度增強，澎湖氣象站表示，東北風明顯偏強，桃園至台南、東部、東南部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有9至11級強陣風，基隆北海岸、東北部沿海空曠地區及桃園至苗栗內陸地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，請特別注意。澎湖海巡隊巡防艇在惡劣風浪強力出擊，維護我國主權及澎湖漁民權益。

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