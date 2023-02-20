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    澎湖縣府宣布 跟進代理教師一年完整聘期

    澎湖縣政府宣布跟進，保障長期代理教師一年完整聘約。（記者劉禹慶攝）

    澎湖縣政府宣布跟進，保障長期代理教師一年完整聘約。（記者劉禹慶攝）

    2023/02/20 19:14

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕全國教師工會總聯合會，爭取代理教師一年完整聘期權利，原本澎湖縣政府未表態跟進，經副議長藍凱元積極爭取後，澎湖縣政府表示，為了健全代理教師待遇，自今年起給予代理教師一年完整聘期，並可於寒暑假期間核給薪資。

    澎湖縣政府表示，縣府111年5月19日函發縣內各國中小學，揭示長期代理教師自111學年度起皆核給一年完整聘期，並秉持公正原則，縣府皆依職缺、屬性責成各校配合修改111學年度起相關甄試簡章、聘書等涉及代理教師聘期之內容。

    教育處表示，長期代理教師聘期原本自當年度8月30日至次年7月1日止，為加強穩定師資及維護代理教師權益，縣府修訂「澎湖縣國民中小學與附設幼兒園兼任代課及代理教師聘任補充規定」，調整長期代理教師聘期自當年度8月1日至次年7月31日止，並增列代理教師於聘期內遇有寒暑假期間，應配合學校規定處理校務或學校所賦予教育相關之任務，其待遇照發。

    代理教師全年聘期只限實缺、員額外加長期代理教師為主，因教師「申請留職停薪」、「申請延長病假」、「借調」等事由而聘請之代理教師，則維持依各該事由期間聘用。只是澎湖縣政府第一時間未公告，遭全國教師工會總聯合會點名未跟進，才在副議長爭取下公布，時效似乎過慢。

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