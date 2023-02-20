澎管處推出心鑽石雕 搭配七美雙心石滬美景

石雕心鑽搭配澎湖七美雙心石滬美景，成為獨一無二七美專屬的文創紀念品。（澎管處提供）

2023/02/20 09:54

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖群島歷經多次火山運動所組成，主要由玄武岩地質所構成，以愛情島聞名的七美雙心石滬，交通部澎湖國家風景區管理處今年搭配雙心觀光意象，推出心鑽石雕，並由澎管處長許宗民領軍，前進七美舉行石雕研習營。

澎管處為提供澎湖七美鄉多元觀光體驗遊程，創造地方觀光效益，在七美鄉西湖社區活動中心辦理為期2天（2/17-18）之研習活動，在澎管處長許宗民率領踩線體驗，拋出「心鑽」創意，配合七美著名觀光景點雙心石滬，與七美西湖村合作，推出獨一無二、七美專屬的文創紀念品。

七美鄉西湖村據點於2021年獲得「第七屆社區金點獎－金點之星團體獎」；幕後推手是村長呂汶駿，更同時獲得「第七屆社區金點獎－金點英雄個人獎」殊榮。而透過石雕創造體驗旅遊新模式，將成為優化旅遊產品，將遊客導入社區，深度體驗地質生態及文化特色，期使七美浪漫之旅增添文石詩篇，進而創造地方觀光產值。

處長許宗民表示，感謝2天研習期間全程熱心指導的社區長輩們，給予澎管處研習同仁窩心溫暖的家，從社區認同、家常菜的盛宴、七美愛情故事的連串，研發「心鑽」文創品的刻骨銘心，延續澎管處此次研習活動成果，增添七美旅遊體驗亮點，也為地方文創產業注入亮點活水，帶動離島居民觀光收益。

澎管處踩線團率先啟動，前進七美體驗心鑽石雕創作過程。（澎管處提供）

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