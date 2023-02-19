澎縣湖西圖書館走讀 邀蔡福松老師天后宮講古

湖西鄉圖書館走讀前進湖西天后宮，由耆老蔡福松老師主講。（圖由湖西鄉公所提供）

2023/02/19 15:20

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕行萬里路勝讀萬卷書，湖西鄉圖書館結合耆老講古，今日舉行走讀天后宮鑒往知來之旅，邀請湖西鄉在地文史工作者蔡福松老師主講廟口故事，配合書籍資料穿越古今，完整呈現在湖西鄉子民前面。

蔡福松曾任教於馬公高中、馬公國中，退休後退而不休，長年研究在地民俗文化，並著有相關書籍。蔡老師主持湖西圖書館主辦之讀書會長達13年，場場精彩，感佩蔡福松老師對於地方文化事務的付出。關於蔡老師曾提議的鄉野傳奇一書，鄉公所一定大力支持，此次主講廟口故事與大眾史學，帶給讀者豐收的假日時光。

全程參與的鄉長陳振中表示，圖書館的讀書會於每月第一個星期三辦理，由歷史專長的蔡福松老師和國文專長的陳定國老師主講；圖書館館長許誌玲表示，圖書館每年度皆辦理走讀湖西活動，為維持良好導覽品質，報名人數設定30人，因此次報名踴躍，調整至 45 人，這次蔡老師和湖西天后宮的配合，得以讓活動順利進行。

廟宇除了是地方信仰中心，也是人口聚集的地方，鄉親習得的知識，也能成為日後的能量。3月份圖書館還有辦理親子共讀活動，歡迎民眾報名。蔡福松老師除主講讀書會，今年度的元宵節，也在湖西天后宮主持「擲筊乞書求智慧」活動，有別於澎湖其他廟宇乞龜活動，帶動地方文化知識興起。

走讀湖西原本每場次30人，此次報名踴躍加至45人。（圖由湖西鄉公所提供）

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