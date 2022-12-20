澎湖冬至特殊習俗「雞母狗」 常民文化成為觀光新元素

南寮蒙面女郎部隊，捏製雞母狗成為當地觀光特色。（記者劉禹慶攝）

2022/12/20 18:09

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖傳統冬至習俗，與台灣本島大異其趣，台灣家家戶戶用湯圓品嘗，象徵祭祖團圓的傳承意味；但澎湖卻是「雞母狗仔」、菜繭等特殊口味，這樣的常民文化元素，現今成為特色觀光景點，湖西鄉南寮村就是代表。

由於澎湖四面環海，地理位置較為貧脊，生活比較刻苦，古早農村大都有養雞養豬養鴨等，碰到節慶，只好以手捏的雞母狗仔來充當祭品。在澎湖冬至節慶捏製的雞母狗仔，幾乎包括牛、羊、豬、狗雞等12生肖，現在還增加有鳥、鴨、鵝、魚等，甚至象徵元寶、飛機等都是捏製的品項之一，並由原先樸素的色澤，更為繽紛的色彩。

捏「雞母狗仔」，一樣是以糯米製作，先行浸水後，再研磨成米漿，早期是以人力的石磨來研磨，現在大都使用機器，快又省時，再用石塊壓實瀝水後，將糯米攪和揉成米糰，才開始製作菜繭、湯圓或雞母狗仔等，再點上紅胭脂，蒸熟出爐後，即告完成。澎湖南寮社區設計成遊客體驗行程，並由澎湖縣政府旅遊處興建雞母狗仔公園，營造出澎湖特色農村形象，成功打響名號。

由於捏「雞母狗仔」的這項傳統習俗，卻是澎湖傳承數百年，僅存的傳統習俗之一，將特有文化元素轉換成觀光特色。南寮村以蒙面女郎捏製雞母狗觀光，不僅在冬至時出現，一年四季都能安排，為澎湖觀光帶來活水，成為當地必遊行程。

澎湖雞母狗經過時代變化，已成為繽紛多彩的特色觀光。（記者劉禹慶攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法