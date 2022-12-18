澎湖人工養殖「黑金」紫菜 每年產值高達千萬

澎湖人工養殖紫菜，每年可創造千萬元產值。（澎湖縣政府農漁局提供）

2022/12/18 16:42

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖海域清澈零污染，成為黑金紫菜養殖重鎮，近年在縣府農漁局全力輔導支持下，澎湖紫菜的專業養殖區規模日漸成長，出產的紫菜品質更是遠遠優於中國與東南亞的其他國家，每年產值高達千萬元以上。

農漁局指出，每年冬季12月到翌年1月是澎湖潮間帶養殖紫菜的產季，冷冽的東北季風及澎湖天然無污染的海域，孕育出口感獨特且風味香醇的紫菜，一坪坪的紫菜棚架搭設在海域中，透過漁民採摘，黑色的紫菜散發出透亮的光澤，再經過清洗脫水的程序去除雜質，在澎湖產地1台斤價格約200元，平均每年約可收成1-2萬台斤，即可創造破千萬元產值，堪稱是全國唯一合法的「黑金洗錢產業」！

澎湖養殖紫菜非常不同，放養後第一次採收的頭批紫菜，口感細緻且香味濃烈，搭配澎湖的魚丸或是石斑魚，煮一鍋紫菜魚丸湯或紫菜鮮魚湯，是澎湖人在寒冷冬季的小確幸，除了傳統熱湯料理，漁民近年也開發出紫菜蝦卷及紫菜煎餅，酥脆的口感包覆著滿滿海味蝦仁及紫菜，也是適合送禮的好選擇。

近年來農漁局除了透過水產種苗繁殖場，培育優質的紫菜種苗穩定提供養殖業者，也積極輔導紫菜養殖業者加入澎湖優鮮品牌認證，所有生產的紫菜皆經過公部門實地採收檢驗，並送至第三方專業機構檢驗，保證不含重金屬等有害物質，讓消費者買的安心吃的開心，若民眾有採購需求，歡迎洽詢澎湖縣講美村紫菜養殖漁民楊連春，聯絡電話︰0910-847749。

農曆年前是人工紫菜採收期，寒冬新鮮上市。（澎湖縣政府農漁局提供）

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