為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　澎湖縣

    澎湖人工養殖「黑金」紫菜 每年產值高達千萬

    澎湖人工養殖紫菜，每年可創造千萬元產值。（澎湖縣政府農漁局提供）

    澎湖人工養殖紫菜，每年可創造千萬元產值。（澎湖縣政府農漁局提供）

    2022/12/18 16:42

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖海域清澈零污染，成為黑金紫菜養殖重鎮，近年在縣府農漁局全力輔導支持下，澎湖紫菜的專業養殖區規模日漸成長，出產的紫菜品質更是遠遠優於中國與東南亞的其他國家，每年產值高達千萬元以上。

    農漁局指出，每年冬季12月到翌年1月是澎湖潮間帶養殖紫菜的產季，冷冽的東北季風及澎湖天然無污染的海域，孕育出口感獨特且風味香醇的紫菜，一坪坪的紫菜棚架搭設在海域中，透過漁民採摘，黑色的紫菜散發出透亮的光澤，再經過清洗脫水的程序去除雜質，在澎湖產地1台斤價格約200元，平均每年約可收成1-2萬台斤，即可創造破千萬元產值，堪稱是全國唯一合法的「黑金洗錢產業」！

    澎湖養殖紫菜非常不同，放養後第一次採收的頭批紫菜，口感細緻且香味濃烈，搭配澎湖的魚丸或是石斑魚，煮一鍋紫菜魚丸湯或紫菜鮮魚湯，是澎湖人在寒冷冬季的小確幸，除了傳統熱湯料理，漁民近年也開發出紫菜蝦卷及紫菜煎餅，酥脆的口感包覆著滿滿海味蝦仁及紫菜，也是適合送禮的好選擇。

    近年來農漁局除了透過水產種苗繁殖場，培育優質的紫菜種苗穩定提供養殖業者，也積極輔導紫菜養殖業者加入澎湖優鮮品牌認證，所有生產的紫菜皆經過公部門實地採收檢驗，並送至第三方專業機構檢驗，保證不含重金屬等有害物質，讓消費者買的安心吃的開心，若民眾有採購需求，歡迎洽詢澎湖縣講美村紫菜養殖漁民楊連春，聯絡電話︰0910-847749。

    農曆年前是人工紫菜採收期，寒冬新鮮上市。（澎湖縣政府農漁局提供）

    農曆年前是人工紫菜採收期，寒冬新鮮上市。（澎湖縣政府農漁局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    姑婆嶼黑金進行第2次採收 350人登島拚搏年終獎金
    2021/01/31 16:46

    姑婆嶼黑金進行第2次採收 350人登島拚搏年終獎金
    澎湖今年首批野生紫菜採收 西嶼竹灣紫菜礁搶頭香
    2020/11/16 20:06

    澎湖今年首批野生紫菜採收 西嶼竹灣紫菜礁搶頭香

    國產第一台OLED奇美廣色域再進化打造睛彩視界
    黑金紫菜首採 姑婆嶼擠滿人
    2020/01/08 05:30

    黑金紫菜首採 姑婆嶼擠滿人
    澎湖「黑金」紫菜開採 產量銳減2/3、約漲價2成
    2019/01/20 12:56

    澎湖「黑金」紫菜開採 產量銳減2/3、約漲價2成

    MSF高雄攝影特展 鏡頭下的危機與希望
    澎湖縣今日熱門

    2022 卡達世界盃

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播