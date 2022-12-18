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    馬公鎖港定置網大魚入袋 捕獲29、38.5公斤大耳

    馬公鎖港定置網捕獲大耳，五位數進帳。（蔡清廉提供）

    馬公鎖港定置網捕獲大耳，五位數進帳。（蔡清廉提供）

    2022/12/18 16:11

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕每年農曆春節前夕，是澎湖白金土魠魚盛產季節，除了土魠魚之外，馬公鎖港定置網今日捕獲2尾大耳，分別是29、38.5公斤，以每公斤均價1600元標出，都有5位數的進帳，給予定置網業者一筆不小的意外之財。

    定置網漁業係在合適的沿近海域，長期架設陷阱漁具，當魚類洄游經過時，將其誘導進入，並留置於類似迷宮之網中，漁民再視海象狀況，前往揚網捕獲之漁法，澎湖當地俗稱為「大網」。目前以鎖港地區較有發展，共有5組約9.33公頃，分布在烏崁里、興仁里及鎖港里等澎湖本島東南側沿近海域。

    由於鎖港定置網蓬勃發展，發展出鎖港漁市場，每日上午及下午各有2個時段，漁船會出海去定置網抓魚回到港邊販賣，鎖港總共有5組定置網，定置網的規模跟範圍都非常有看頭，所以每日固定供給漁市場穩定的魚貨，尤其是下午的魚販時段更是遠近馳名，澎湖各村裡都會有人特地跑來鎖港買魚！鎖港漁市場的魚貨有大量競標，也有秤斤賣，魚貨種類從河豚到螃蟹，到土魠或醃仔魚等都有。

    名列澎湖三金之一的「白金」土魠，學名是康氏馬鮫，每年農曆春節前夕洄游至澎湖海域，油脂最為肥美，同時也是價錢高檔之際，每公斤增加百元起跳，愈大愈貴；至於昔日常見的白腹魚（斑點馬鮫），量少價高，比土魠還貴；而屬中華馬鮫魚的大耳，價格則較低，但3種魚外型相似，一般民眾較不容易分辨。

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