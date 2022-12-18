澎湖第二波小內閣 30歲律師桂祥晟接社會處、34歲陳鈺雲任行政處長

陳光復新內閣人事，最令人矚目的社會處長桂祥晟律師。（桂祥晟提供）

2022/12/18 11:09

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣長當選人陳光復，繼首波小內閣人事秘書長蔡淇賢、衛生局長陳淑娟後，今公布第二波小內閣人事，4位政務官為副縣長林皆興、建設處長賴碧瑩、社會處長桂祥晟與行政處長陳鈺雲；楊書舜調任環保局長，原環保局長陳高樑調任農漁局長；以及新聘郭持吾為社區大學校長。

新任副縣長林皆興為陳光復上一任縣長時副手，英國曼徹斯特大學經濟學博士，現任義守大學觀光餐旅學院院長。另外跨海延攬現任屏東大學教授賴碧瑩為建設處長，賴是台大建築與城鄉所博士，目前是多個縣市的都市計畫委員，陳光復借重其在都市計畫、區段徵收、社會住宅等專長，推動澎湖社會合宜住宅及都市計畫，打造宜居幸福的島嶼。

陳光復啟用兩位年輕人擔任局處首長，分別是30歲的社會處長桂祥晟及34歲的行政處長陳鈺雲。桂為台大法律系畢業，法國巴黎第二大學碩士，現為澎湖的執業律師。陳為澎湖科技大學觀光休閒碩士，曾任媒體記者、民進黨澎湖縣黨部執行長，現任澎湖縣多元產業發展協會執行長及澎科大觀光休閒系兼任講師。

現任環保局長陳高樑重返農漁局長職位，由現任參議楊書舜接任環保局長。陳光復邀請德國布萊梅大學人文科學博士郭持吾擔任澎湖社區大學校長一職。澎湖女婿郭持吾專長在新移民研究，陳光復寄望強化社區大學功能，達到協助鄉親生活、生涯、職涯的發展目標。

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