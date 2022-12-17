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    首頁　>　澎湖縣

    楊曜力挺蘇貞昌 感謝蘇揆團隊對於澎湖建設的支持

    民進黨立委楊曜對於此次民進黨敗選，認為不是單一因素造成。（記者劉禹慶攝）

    民進黨立委楊曜對於此次民進黨敗選，認為不是單一因素造成。（記者劉禹慶攝）

    2022/12/17 16:33

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕民進黨在此次大選中兵敗如山倒，只有澎湖藍天變綠地，引發各界一片檢討聲浪，甚至將矛頭指向行政院長蘇貞昌，但率領綠營在澎湖大勝的立委楊曜表示，敗選不是單一因素所造成，感謝蘇揆團隊對於澎湖建設的支持。

    楊曜表示，五合一選舉民進黨雖然在澎湖以低得票率成功達陣，但卻沒有開心的本錢；選舉的結果代表台灣人民對執政黨的聲音必須更深自檢討，回應民意。過去3年蘇貞昌院長帶領著行政團隊，在全球疫情肆虐中，仍交出了很好的施政成績單，台灣相較於世界各國都有很突出的表現。

    楊曜同時也感謝蘇貞昌3年來對澎湖的各項建設的支持，從兩家醫院的醫療設備升級、醫事人力補齊，到部立澎湖醫院長照醫療大樓的興建；核定新建全民運動館、補助改善中山棒球場及大城北游泳池等經費；馬公萬噸的海淡廠即將完工、七美與吉貝的海淡廠已發包施工；班班有冷氣、學校的操場整建；縣道、村里道路的整平；海堤的強化活化美化；增加經費協助澎湖的秋季觀光推廣與國旅補助等等。

    但疫情期間，管制措施造成民眾生活上的不便，並對經濟民生造成衝擊，雖有紓困、振興經濟等措施，仍無法面面俱到，而烏俄戰爭的爆發，更讓民眾體悟，原來戰爭不是只有記錄在史冊上，而是現在進行式，也讓大眾重新思考兩岸問題，政府這部大機器，必須依循法律制度來運行，民進黨如何優化這部機器，回應民意，讓政策貼近民意，考驗著執政者的智慧

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