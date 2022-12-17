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    馬糞海膽復育有望 澎湖箱網試養成效良好

    澎湖馬糞海膽野外族群，數量逐年銳減。（記者劉禹慶攝）

    澎湖馬糞海膽野外族群，數量逐年銳減。（記者劉禹慶攝）

    2022/12/17 17:11

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕近年來澎湖馬糞海膽數量日漸減少，雖然制訂禁捕期，但族群數量仍有滅絕危機，因此澎湖海洋生物研究中心10月份提供箱網養殖業者海膽苗試養，經過1個多月後，海膽苗成長快速，有些體型已有2-3公分，業者希望更大規模試養。

    根據澎湖海洋公民基金會調查，澎湖馬糞海膽數量，由半世紀前的逾2億顆，去年還有7萬顆，今年卻減少到5萬顆不到，僅剩下百分之0.025，幾乎等於滅族，原因眾說紛紜，有人認為與人為濫捕有關，也有人認為與今年初寒害、澎湖縣種苗繁殖場未放流種苗等，都有可能是海膽族群銳減的原因。

    澎湖海洋生物研究中心為了多元化復育海膽苗，提供種苗給養殖業者試養，業者下重本用養殖魚吃的下雜魚餵食海膽，發現成長速度比傳統用高麗菜更佳，值得進一步大量放養，因此業者希望相關單位能提供更多種苗，才能實質上進行比較，澎湖縣政府農漁局也在青島養殖場，進行馬糞海膽完全繁養試驗，但目前還在試驗階段。

    目前為海膽禁採期，一般民眾禁止飼養或捕捉海膽，業者陳連生表示，若相關單位有意願大量放養，他可以提供一組海上箱網作為測試，希望要有1000顆左右，比較有實質測試效果，如果未來能在箱網成功復育長成，那就根本不用到處放流海膽 ，同時可能還看不到放流後的實際成果。

    澎湖海洋生物研究中心，提供箱網養殖業者試養海膽成效良好。（記者劉禹慶攝）

    澎湖海洋生物研究中心，提供箱網養殖業者試養海膽成效良好。（記者劉禹慶攝）

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