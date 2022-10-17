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    澎湖縣議會餐敘後 傳出縣府多位一級主管確診

    澎湖縣議會定期大會結束後，依循慣例舉辦感恩餐敘傳出多人染疫。（記者劉禹慶攝）

    澎湖縣議會定期大會結束後，依循慣例舉辦感恩餐敘傳出多人染疫。（記者劉禹慶攝）

    2022/10/17 19:36

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣議會定期大會甫結束，依照慣例府會各會舉辦一場餐敘，慰勞一級主管及議會員工的辛勞，但卻傳出多位縣府一級主管及議會人員確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），現都在居家隔離。

    今年澎湖縣議會定期大會結束，適逢5合1選舉期間，因此首場餐敘由澎湖縣政府宴請議會員工。傳出縣長賴峰偉有意請黨內初選對手副議長陳雙全，擔任其副手，企圖營造藍營團結氣勢，並顯示此次縣長選情嚴峻，三腳督三足鼎立情況，讓賴峰偉感受到壓力，才會提出「賴陳配」。

    翌日由議會回請澎湖縣政府一級主管，連續2日宴會後，突然傳出縣府多名一級主管及議會工作人員確診消息，包括澎湖縣政府秘書長盧春田、工務處長薛文堂、教育處長蘇啟昌、主計處長劉梅滿、稅務局長林宏城等人都確診，議會則有4人確診，並有一名議員妻子也染疫。

    由於澎湖疫情持續嚴峻，染疫人數已超過20000人，占常住人口二成五以上，現在又傳出變異株傳染力更強，因此澎湖醫療量能始終緊繃，面對日益增多的確診人數，還是要注意口罩戴好戴滿，尤其是時值選舉期間，不時會出現大型造勢場合，動員人潮眾多，更有可能成為散播疫情的場所，同時確診隔離是不能投票，民眾還是要多注意個人衛生習慣。

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