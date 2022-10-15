睽違5年之後 嵵裡沙灘再傳綠蠵龜登岸產卵喜訊

天色都已經亮了，綠蠵龜還在草叢中產卵。（黃長榮提供）

2022/10/15 19:50

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖本島少數有綠蠵龜登岸產卵紀錄的馬公嵵裡沙灘，在暌違5年之後，今年綠蠵龜登岸頻繁，至今已有10餘次，根據海洋生物研究中心約僱技術員陳久林調查，目前嵵裡沙灘最少有3窩小生命孕育，而且都是同一隻母龜。

嵵裡沙灘守護聯盟創會長黃長榮，今日巡視沙灘，赫然發現沙灘上有綠蠵龜爬痕，但只有往上的痕跡，沒有向下回到海中的爬痕，心覺有異，因此趨前在草叢中探視，發現母龜就在草叢中產卵，原來還在繼續努力，但在白天拍到綠蠵龜登岸產卵，讓黃長榮覺得相當難得！

針對黃長榮的質疑，負責研究計畫的陳久林，也是黃長榮的外甥，陳表示因綠蠵龜半夜登岸產卵，等到產下蛋卵後剛好天亮，並無任何異常。同時根據紀錄，此隻登岸產卵的母龜，2014就曾上岸產卵，並上標進行辨識，此次再度登岸產卵，顯示綠蠵龜對於棲地的忠誠度，而且很規律的每兩周一次。

由於嵵裡沙灘近5年來，都無綠蠵龜登岸產卵紀錄，但今年自8月10日起，在8月21日、8月25日、9月2日、9月3日、9月16日等時間都出現爬痕，總計有10餘次，其中1次還被野狗群驅趕，騷擾到綠蠵龜登岸產卵的棲地生態，所以根據陳久林研究，母龜明顯警戒心相當高，對於周遭環境表現怕生，顯得十分敏感。

產完卵後，綠蠵龜才緩緩爬回大海懷抱。（黃長榮提供）

黃長榮巡視沙灘，發現只有向上爬痕，未有返回大海的爬痕。（黃長榮提供）

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