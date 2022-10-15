為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　澎湖縣

    睽違5年之後 嵵裡沙灘再傳綠蠵龜登岸產卵喜訊

    天色都已經亮了，綠蠵龜還在草叢中產卵。（黃長榮提供）

    天色都已經亮了，綠蠵龜還在草叢中產卵。（黃長榮提供）

    2022/10/15 19:50

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖本島少數有綠蠵龜登岸產卵紀錄的馬公嵵裡沙灘，在暌違5年之後，今年綠蠵龜登岸頻繁，至今已有10餘次，根據海洋生物研究中心約僱技術員陳久林調查，目前嵵裡沙灘最少有3窩小生命孕育，而且都是同一隻母龜。

    嵵裡沙灘守護聯盟創會長黃長榮，今日巡視沙灘，赫然發現沙灘上有綠蠵龜爬痕，但只有往上的痕跡，沒有向下回到海中的爬痕，心覺有異，因此趨前在草叢中探視，發現母龜就在草叢中產卵，原來還在繼續努力，但在白天拍到綠蠵龜登岸產卵，讓黃長榮覺得相當難得！

    針對黃長榮的質疑，負責研究計畫的陳久林，也是黃長榮的外甥，陳表示因綠蠵龜半夜登岸產卵，等到產下蛋卵後剛好天亮，並無任何異常。同時根據紀錄，此隻登岸產卵的母龜，2014就曾上岸產卵，並上標進行辨識，此次再度登岸產卵，顯示綠蠵龜對於棲地的忠誠度，而且很規律的每兩周一次。

    由於嵵裡沙灘近5年來，都無綠蠵龜登岸產卵紀錄，但今年自8月10日起，在8月21日、8月25日、9月2日、9月3日、9月16日等時間都出現爬痕，總計有10餘次，其中1次還被野狗群驅趕，騷擾到綠蠵龜登岸產卵的棲地生態，所以根據陳久林研究，母龜明顯警戒心相當高，對於周遭環境表現怕生，顯得十分敏感。

    產完卵後，綠蠵龜才緩緩爬回大海懷抱。（黃長榮提供）

    產完卵後，綠蠵龜才緩緩爬回大海懷抱。（黃長榮提供）

    黃長榮巡視沙灘，發現只有向上爬痕，未有返回大海的爬痕。（黃長榮提供）

    黃長榮巡視沙灘，發現只有向上爬痕，未有返回大海的爬痕。（黃長榮提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    綠島岸際礁岩驚見受困綠蠵龜 海巡忙助回歸大海
    2022/10/07 12:11

    綠島岸際礁岩驚見受困綠蠵龜 海巡忙助回歸大海
    超可愛！墾丁海灘罕見 小綠蠵龜孵化入海
    2022/10/04 20:42

    超可愛！墾丁海灘罕見 小綠蠵龜孵化入海

    來臺東慢食節感受魔幻的香氣盛宴
    東北季風甫起 澎湖西嶼合界傳海龜陳屍沙灘
    2022/09/27 19:08

    東北季風甫起 澎湖西嶼合界傳海龜陳屍沙灘
    「我家門前有綠蠵龜」珍貴畫面曝光 ！可惜野狗群攪局未產卵
    2022/09/16 12:51

    「我家門前有綠蠵龜」珍貴畫面曝光 ！可惜野狗群攪局未產卵

    6招改善口臭問題 別讓壞口氣影響社交
    澎湖縣今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播