澎湖輔選陳光復 蘇貞昌：中央地方連一線 建設福利看得見

行政院長蘇貞昌呼籲澎湖鄉親，中央有民進黨團隊，地方有立委楊曜，縣長選陳光復。（記者劉禹慶攝）

2022/10/15 18:45

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕行政院長蘇貞昌「衝衝衝」列車開抵澎湖，為民進黨籍縣長候選人陳光復拉抬選情，細數民進黨執政對澎湖貢獻，盛讚民進黨立委楊曜爭取經費的功力，他向澎湖鄉親喊出「中央地方連一線，建設福利看得見」，只有陳光復在地方執政，才能爭取更多建設經費。

尋求東山再起的前縣長陳光復這次披掛民進黨戰袍，與政治生命中的宿敵賴峰偉再度對決，由於國民黨面臨分裂危機，他情勢看好，今天在西衛社區活動中心舉行的造勢大會，民進黨精銳盡出，除了行政院長蘇貞昌，交通部長王國材、行政院發言人羅秉成及立委楊曜、王定宇等人都到場助陣。

早上9點30分不到，現場就湧入大批支持者，計有千餘人到場，在地立委楊曜率先上陣助講，王國材、羅秉成相繼登場。

陳光復上場時說，接獲檢舉，他任內規劃的馬公國小、中興國小地下停車場，經費僅有8億元，賴峰偉上任後卻暴增為14餘億元，還向下挖深3米，但挖出來的澎湖黑金石在哪裡？若能重返執政，他將啟動調查。

蘇貞昌抵達現場，掀起另一波熱鬧氣氛，他大打建設牌，細數民進黨由交通、醫療及觀光方面建設挹注澎湖的經費，對於生育至長照的一系列人生規劃，執政民進黨團隊都規劃實施，澎湖補助學校1500台冷氣機經費2億2千萬 ，生生有平台6000台，澎湖醫院醫療綜合大樓10億元，澎湖長照據點由18處擴增到84處。

行政院長蘇貞昌衝衝衝列車抵澎，為陳光復助選。（記者劉禹慶攝）

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