澎湖花嶼斷航1週 縣府緊急啟動專案包船

花嶼離島斷航一周，緊急啟動專案包船運送物資。（陳佩真提供）

2022/10/14 18:14

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕台灣最西島嶼花嶼，因東北季風再起，自10月8日斷航至今，因惡劣天氣恐將持續至19日，縣議員陳佩真擔心離島居民斷炊，緊急為民請命，旅遊處長陳美齡緊急啟動專案包船，今日由光正6號搶運物資前往花嶼，以解燃眉之急。

2年前曾因惡劣天氣，狂掃澎湖44天，造成離島物資中斷，至今仍是離島民眾心中的恐懼，當時也是陳佩真議員為民請命，緊急運補物資前往離島；今年同樣的劇情再度上演，花嶼已與澎湖本島斷航一周，擔憂島上居民面對斷炊之苦，陳佩真再度為民請命，獲得旅遊處長陳美齡大力支持。

旅遊處緊急啟動包船專案，今日先前往花嶼，明日開往東吉，東西嶼坪預定於15日上午11時僱船（望安潭門港一東西嶼坪，接駁南海之星2號），因東、西嶼坪部份，因光正6號無法停靠，且詢問縣內所有客貨船，皆無意願情形之下，旅遊處已協調鄉公所由望安運送物資到東西嶼坪。

由於離島居大不易，除了水電基礎設施不完善外，動輒東北季風阻絕對外交通，常面臨斷炊威脅，除了旅遊處專案包船外，澎湖駐地醫療專機也有交通運輸服務，澎湖縣政府可以考慮啟動交通運輸，將物資運送給離島，不僅安全也能省下包船費用，才能真正造福離島居民，並能及時提供離島居民需求。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法