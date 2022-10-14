澎湖推動雙語教學 美國在台協會扮演幕後推手

美國在台協會處長孫曉雅，與學子們一同完成萬聖節頭套創作。（風櫃國小提供）

2022/10/14 18:56

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖積極推動雙語教學，其中風櫃國小更是其中模範，推動2項國際交流計畫：包括與美國Peace Valley Charter School簽署合作備忘錄，以及推展與美國慈濟總會青年的全英語遠距對話交流，最大的推手是美國在台協會。

風櫃國小透過美國在台協會協助，109、110學年度申請傅爾布萊特美籍英語協同助理（Fulbright English Teaching Assistant, ETA），來到校內一起共同生活與學習，希望藉此進一步提升孩子們的英語能力，也盼望為學生們打開國際新視野，讓未來的天空更為廣闊，也讓風櫃的孩子們現在更有自信的在生活中說英文並與世界交流。

今日美國在臺台協會（AIT）處長 孫曉雅，扮演神秘嘉賓，與Ms. Sandra一起上課，與學子們共同完成了萬聖節的頭套製作、Trick or Treat從Ms. Sandra手中要了糖果，同時也更瞭解萬聖節的由來，最後，Ms. Sandra用英文唸一本美國繪本給小朋友聽，大家聽的津津有味，也好奇地提出問題與回答，收穫滿滿。

林姸伶校長表示，校方希望打開偏鄉孩子的一扇窗、開拓孩子們的視野，走出澎湖與世界做朋友，並且培養學生「多元文化與國際理解」的國際教育核心素養，讓每個風櫃的孩子都是小小澎湖親善大使，能用英語向國際的朋友們介紹我們美麗家鄉的海洋。

風櫃國小積極推動雙語教學，美國在台協會是幕後最大推手。（風櫃國小提供）

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