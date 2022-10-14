各界善心湧入 澎湖縣政府一口氣獲贈3部救護車

澎湖離島村莊道路狹窄，必須以迷你救護車載運傷患。（記者劉禹慶攝）

2022/10/14 13:48

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣政府消防局今日舉行聯合捐贈救護車儀式，由於各界善心湧入，一口氣獲贈3部救護車，其中2部是迷你型救護車，將分發至離島花嶼、虎井村莊狹窄道路載運傷病患，解決昔日以「梨阿甲」運輸的窘境。

今日捐贈儀式由府會雙首長縣長賴峰偉、議長劉陳昭玲等人共同主持，望安鄉議員陳佩真專程到場觀禮致意，感謝善心人士關心離島居民健康，儀式簡單隆重。3部救護車分別是廖宗武捐贈「一般型救護車」1輛，郭柏成先生及張博凱先生則各捐贈「離島型救護車」1輛。

廖宗武先生係「沉默是金開發企業股份有限公司」負責人，從事美容美髮事業有成，長期投入社會慈善公益不遺餘力，廖董事長信守承諾，今年再度捐贈救護車1輛，這是廖董事長捐贈澎湖縣的第3輛救護車，該車將配置於湖西分隊服勤，廖宗武表示罹癌妻子是幕後最大推手，妻子與兒子及孫女也到場觀禮。

另外，郭柏成（住新北市永和區）因其母親鄭秋茵女士抗癌失敗過世後，因生前念茲在茲，希望捐贈救護車協助緊急醫療救護資源較為缺乏的地方，以造福偏鄉，經轉輾得知本縣離島地區救護量能較為不足，乃由家人集資捐贈「離島型救護車」1輛，該車將配置於花嶼分隊服勤，嘉惠花嶼民眾。

消防局今年受理捐贈救護車輛及裝備器材，總價值近2325萬元，計有：救護車8輛（有3輛尚待交車）、自動心肺復甦器2具及防疫物資1批。

「沉默是金開發企業股份有限公司」負責人廖宗武，捐贈澎湖縣政府消防局第三部救護車。（記者劉禹慶攝）

郭柏成以母親鄭秋茵女士之名，捐贈澎湖縣政府消防局迷你救護車。（記者劉禹慶攝）

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