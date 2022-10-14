為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　澎湖縣

    提升美台災難防救合作 AIT在澎湖辦培訓

    美國在台協會孫曉雅處長，現場示範止血帶包紮技巧。（記者劉禹慶攝）

    美國在台協會孫曉雅處長，現場示範止血帶包紮技巧。（記者劉禹慶攝）

    2022/10/14 13:45

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕美國在台協會（AIT）丶台灣災難醫療隊發展協會和澎湖縣政府，今日在國立澎湖科技大學舉辦《援手》社區第一線反應員培訓計畫工作坊，這是首次在離島舉行，在兩岸局勢緊張之際，更引起外界側目。

    此次培訓計畫由美國在台協會處長孫曉雅領軍，包括美國在台協會高雄分處長黃東偉、社團法人台灣災難醫療隊發展協會理事長蕭雅文、社團法人壯闊台灣聯盟理事長吳怡農、內政部消防署秘書朱勇全；澎湖則由縣長賴峰偉、消防局長許文光、衛生局長蕭靜蓉及澎科大副校長等人出席。

    這次在澎湖舉行的培訓工作坊，為全台灣所舉辦5場培訓計畫的最後一站，前4場分別在台北、新竹、高雄、花蓮，澎湖是離島加場。全部經費由AIT支出，希望透過訓練活動，拓展美台之間在人道援助和災難防救領域上的堅實合作，提升公眾以及國際對台灣在防災救災領域上關鍵角色的認識，並且支持相關活動來提升台灣社會的韌性與緊急應變能力。

    美國在台協會孫曉雅處長在開幕典禮中致詞指出，，美國向來致力於與夥伴合作，齊心協力為防災救援付出心力。在應對不論是天災人禍、公共衛生危機、或是其他類型的威脅時，隨時做好準備並擁有正確的心態，是其最珍貴的資源。每個人都能在其中發揮作用」，她說，AIT向來致力與台灣夥伴合作，以增進對印太地區的共同願景，也就是一個自由、開放、具備韌性和包容性的印太地區。

    《援手》社區第一線反應員培訓計畫工作坊，首次在澎湖舉行。（記者劉禹慶攝）

    《援手》社區第一線反應員培訓計畫工作坊，首次在澎湖舉行。（記者劉禹慶攝）

    美國在台協會與台灣災難醫療隊發展協會和澎湖縣政府，合作舉辦培訓坊。（記者劉禹慶攝）

    美國在台協會與台灣災難醫療隊發展協會和澎湖縣政府，合作舉辦培訓坊。（記者劉禹慶攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    苗博雅、呂欣潔獲邀見證 AIT首次升彩虹旗
    2022/10/13 17:29

    苗博雅、呂欣潔獲邀見證 AIT首次升彩虹旗
    向國庫署介紹美商惹議 AIT：正規商業往來
    2022/10/03 12:36

    向國庫署介紹美商惹議 AIT：正規商業往來

    入主青埔美術館特區 明星學區宅搶手
    孫曉雅大啖高雄美軍鐵板牛排 上千網友喊讚
    2022/09/27 20:11

    孫曉雅大啖高雄美軍鐵板牛排 上千網友喊讚
    新任AIT高雄分處長黃東偉拜會陳其邁 聚焦教育交流等面向
    2022/09/06 22:33

    新任AIT高雄分處長黃東偉拜會陳其邁 聚焦教育交流等面向

    中路禾心萬坪公園 雙併齊質三房
    臉書貼AIT處長合照引聯想 侯友宜：推動台美友好關係
    2022/08/14 20:21

    臉書貼AIT處長合照引聯想 侯友宜：推動台美友好關係
    澎湖縣今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播