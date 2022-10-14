提升美台災難防救合作 AIT在澎湖辦培訓

美國在台協會孫曉雅處長，現場示範止血帶包紮技巧。（記者劉禹慶攝）

2022/10/14 13:45

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕美國在台協會（AIT）丶台灣災難醫療隊發展協會和澎湖縣政府，今日在國立澎湖科技大學舉辦《援手》社區第一線反應員培訓計畫工作坊，這是首次在離島舉行，在兩岸局勢緊張之際，更引起外界側目。

此次培訓計畫由美國在台協會處長孫曉雅領軍，包括美國在台協會高雄分處長黃東偉、社團法人台灣災難醫療隊發展協會理事長蕭雅文、社團法人壯闊台灣聯盟理事長吳怡農、內政部消防署秘書朱勇全；澎湖則由縣長賴峰偉、消防局長許文光、衛生局長蕭靜蓉及澎科大副校長等人出席。

這次在澎湖舉行的培訓工作坊，為全台灣所舉辦5場培訓計畫的最後一站，前4場分別在台北、新竹、高雄、花蓮，澎湖是離島加場。全部經費由AIT支出，希望透過訓練活動，拓展美台之間在人道援助和災難防救領域上的堅實合作，提升公眾以及國際對台灣在防災救災領域上關鍵角色的認識，並且支持相關活動來提升台灣社會的韌性與緊急應變能力。

美國在台協會孫曉雅處長在開幕典禮中致詞指出，，美國向來致力於與夥伴合作，齊心協力為防災救援付出心力。在應對不論是天災人禍、公共衛生危機、或是其他類型的威脅時，隨時做好準備並擁有正確的心態，是其最珍貴的資源。每個人都能在其中發揮作用」，她說，AIT向來致力與台灣夥伴合作，以增進對印太地區的共同願景，也就是一個自由、開放、具備韌性和包容性的印太地區。

《援手》社區第一線反應員培訓計畫工作坊，首次在澎湖舉行。（記者劉禹慶攝）

美國在台協會與台灣災難醫療隊發展協會和澎湖縣政府，合作舉辦培訓坊。（記者劉禹慶攝）

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