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    首頁　>　澎湖縣

    藍營澎湖選情告急 傳賴峰偉有意找陳雙全任副手

    副議長陳雙全是否會出任賴峰偉副手？成為選戰矚目焦點。（記者劉禹慶攝）

    副議長陳雙全是否會出任賴峰偉副手？成為選戰矚目焦點。（記者劉禹慶攝）

    2022/10/13 18:33

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖年底百里侯選戰呈現三腳督激戰，尋求連任的藍營縣長賴峰偉，面對民進黨前縣長陳光復及無黨籍馬公市長葉竹林雙重夾擊下，傳出有意找回初選對手副議長陳雙全擔任副手，企圖營造藍營團結氣勢，挽救低迷選情。

    「副手說」是澎湖縣議會定期大會結束，縣長賴峰偉宴請所有議員，議長劉陳昭玲向即將退出政壇的副議長陳雙全、議員陳慧玲感性發言，認為2人都能在政壇上東山再起；縣長賴峰偉順著議長的話語，表示陳雙全做人圓滑，凡事面面俱到，能與他只會做事不會做人的性格相互配合，因此想請她擔任副手，形成「賴陳配」。

    其實賴陳配不是第一次躍上檯面，早在藍營初選兩人殺得難分難捨之際，國民黨就有人透過無黨團結聯盟主席前立委林炳坤進行協調，有意讓陳雙全出任賴峰偉副手，展現合作團結氣勢。但因賴峰偉日前在縣務會議，直接宣稱陳雙全「不夠好」，讓整個合作空間破局，並埋下兩人心結，至今國民黨在澎湖仍是分裂。

    針對賴峰偉有意重提賴陳配，邀請擔任副手之說，陳雙全坦率表示自己尚無如此規劃，現在只全心全意輔選自己兒子接棒，並回歸正常生活，目前檯面上三名人選，因自己已退出國民黨，現在並未有特定支持人選，看樣子陳雙全並未鬆口支持賴峰偉，雙方仍有心結未解，也讓選舉埋下變數。

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