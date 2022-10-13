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    澎湖馬公污水下水道系統 光榮水資源回收中心落成啟用

    光榮水資源回收中心，正式落成啟用。（記者劉禹慶攝）

    光榮水資源回收中心，正式落成啟用。（記者劉禹慶攝）

    2022/10/13 18:39

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣馬公地區污水下水道系統第一期工程-「光榮水資源回收中心」，今日舉辦落成啟用典禮，典禮中由澎湖縣長賴峰偉、澎湖縣議長劉陳昭玲、內政部營建署下水道工程處副處長周世銘等貴賓，共同見證落成啟用。

    賴峰偉、劉陳昭玲感謝營建署補助經費，也期盼繼續挹注石泉、中衛廠經費，10年內完成馬公都市計劃區污水下水道系統。賴峰偉表示，光榮水資源回收中心規劃處理污水量為2300噸，初期每日可以處理污水量1150噸，處理後的放流水更可補入公5、公6公園及媽祖園區，未來污水廠可擴充RO膜組系統，處理水質良好可做為再生水，提供水生活用水。

    劉陳昭玲表示，目前在山水、西衛、重光、雙湖園都已經陸續建置水資源回收中心。光榮水資源回收中心主要是處理馬公光榮、重光、朝陽及光明等4里，每日最大處理量可達2300噸家庭污水，淨化設施齊全，肩負重責大任，提高環境永續。

    工務處表示，光榮水資源回收中心興建總經費2億2497萬元，內政部營建署補助2億2047萬元，縣府自籌補助50萬元，主要處理光榮、光明、重光社區生活污水，初期日處理污水量可達到1150噸，未來視用戶接管進度，可擴充機組提升處理量至每日2300噸，是澎湖第二座完整的污水用戶接管處理廠。

    澎湖第二座完整的污水處理廠光榮污水處理廠，由各界貴賓見證啟用。（記者劉禹慶攝）

    澎湖第二座完整的污水處理廠光榮污水處理廠，由各界貴賓見證啟用。（記者劉禹慶攝）

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