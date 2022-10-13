澎湖百里侯選將 紛紛端出牛肉政見搶票

賴峰偉宣布明年起，澎科大學生每年補助一萬元。（記者劉禹慶攝）

2022/10/13 11:10

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖年底百里侯呈現「三腳督」激戰局面，各選將人人有機會，卻個個沒把握，因此都推出政見牛肉搶票；尋求連任的藍營縣長賴峰偉提出，明年起補助澎湖科技大學學子一萬元交通圖書券，綠營陳光復則提出軍公教調升與金馬同級。

被列入澎湖最大單一票倉的澎湖科技大學，全校約2500名學生近90%來自台灣本島，台灣學生來澎湖租屋、消費每人每年至少貢獻澎湖10萬元以上產值，總產值達2億2500萬以上，是澎湖重要的經濟來源。澎湖縣長賴峰偉指出，因應少子化，各大專院所面臨龐大招生壓力，尤其台灣本島學生到澎湖就讀大學交通費昂貴、物價高，澎科大建議縣府參照金門縣政府補助就讀金門大學學生就學津貼及交通圖書券方式，藉以提高學生到澎湖就學意願。

澎湖縣政府宣布，明年起補助實際就讀澎科大五專部（專一至專五）、大學部（一年級至四年級）的學生，每人每年1萬元助學金或交通圖書券，照顧千里迢迢來澎湖就學的學生，並鼓勵澎科大學生留在澎湖工作、創業，為澎湖注入活水。

綠營前縣長陳光復表示，將與楊曜委員攜手，繼續澎湖軍公教人員離島地域加給、年資加成要與金馬同級。除了軍公教人員的工作保障，澎湖民眾無論農漁工商，以及青年人與青壯年的就業工作權益，陳光復也要逐步來落實，同時青年人的居住權益，陳光復也將透過社會住宅來保障。

陳光復表示將與楊曜繼續努力，爭取軍公教與金馬同等級。（記者劉禹慶攝）

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