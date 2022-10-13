七美國中老師急性心肌梗塞 連夜後送高雄榮總搶命

七美國中老師心肌梗塞，駐地直升機漏夜後送台灣搶命。（凌天航空提供）

2022/10/13 10:32

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕由台南隻身抵澎，分發七美國中擔任數學代理老師，12日晚間因身體不適，前往七美衛生所就醫，衛生所主任判斷為急性心肌梗塞，立即啟動緊急醫療後送機制，凌天航空自澎湖機場起飛，連夜將老師送往高雄榮總就醫。

凌天航空12日接獲七美衛生所申請緊急醫療後送任務，指稱一名47歲男性，因胸悶到衛生所就醫，經衛生所診斷為心肌梗塞，立即向衛福部空審中心申請直升機後送，將病患送往高雄榮總。由於現是東北季風的季節，七美最高陣風一度達41哩，等同於輕度颱風等級，但凌天航空仍使命必達趕往七美馳援。

接獲空審中心指令的凌天航空，12日晚間5時23分澎湖起飛、5時40分七美落地、5時49分七美起飛、6時25分高雄落地、6時50分到達醫院，老師經送往高雄榮總就醫後，經過檢查後緊急開刀裝設支架，現在加護病房治療中，老師的父母由台南趕往醫院照料。

此次七美離島後送就醫，再次凸顯駐地醫療專機的重要性，雖然七美機場有跑道供定翼機起降，但強烈東北季風不適合輕型定翼機，同時另一家機齡較長的直升機，也曾經駐澎服務，因延誤七美村長後送就醫，導致村長死亡案，遭到監察院糾舉，澎湖縣10月底到期的後送醫療緊急合約，應就澎湖地理環境及機場特性進行完善評估，才能造福澎湖民眾。

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